Transformando vidas a través del consumo: el poder de las empresas de inserción

(Información remitida por la empresa firmante)

AMEI presenta su campaña '12 Días para el cambio' afirmando que el consumo responsable no solo se trata de elegir productos sostenibles, sino que es una herramienta poderosa para cambiar vidas

Madrid, 14 de marzo de 2025.- En un mundo donde la exclusión social sigue siendo un reto, las empresas de inserción de la Comunidad de Madrid, agrupadas en AMEI, han demostrado, como se ve en el vídeo de su última campaña "12 Días para el cambio, cómo una simple decisión de compra o cada servicio contratado en estas empresas, puede dar empleo a cientos de personas en riesgo de exclusión social e impulsar la economía social para construir una sociedad más justa y equitativa.



Un compromiso en el día Mundial del Consumidor

Este sábado 15 de marzo, con motivo del día Mundial del Consumidor, AMEI refuerza su mensaje sobre la importancia de la inclusión laboral, la equidad de género y el consumo responsable como motores del cambio social. La contratación de productos y servicios de empresas de inserción no solo impacta en la sostenibilidad, sino que abre puertas a quienes enfrentan las mayores barreras de acceso al empleo.



Del desempleo a la esperanza: el impacto de las empresas de inserción

En 2023, 29 empresas de inserción brindaron empleo a 355 personas en itinerarios de inserción; detrás de estos números hay historias reales de superación:



• 16 % sufrían problemas de vivienda y un empleo digno les permitió estabilidad y seguridad.



• 20 % eran mujeres víctimas de violencia de género que recuperaron su independencia a través del trabajo.



Pero la inclusión social va más allá del empleo. AMEI se asegura de que cada persona acompañada no solo acceda a un puesto de trabajo, sino que gane autonomía y herramientas para su desarrollo personal y profesional. El objetivo no es solo emplear, sino empoderar a quienes más lo necesitan.



¿Cómo se puede ser parte del cambio?

Las empresas de inserción no son solo una alternativa socialmente responsable, sino una oportunidad real para empresas y administraciones públicas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Contratar sus servicios significa:



ODS 1 - Fin de la pobreza: dar empleo a personas en situación de vulnerabilidad.

ODS 5 - Igualdad de género: apoyar a mujeres en situación de violencia de género.

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico: generar empleos de calidad y oportunidades reales.

ODS 10 - Reducción de desigualdades: incorporar talento de colectivos en riesgo de exclusión.

ODS 12 - Producción y consumo responsables: apostar por modelos empresariales sostenibles.



Tanto el sector privado como las administraciones públicas tienen el poder de hacer que el empleo digno sea una realidad. Cada contrato con una empresa de inserción es un paso hacia una sociedad más equitativa. Estas empresas ofrecen una amplia gama de productos y servicios de alta calidad, con un valor añadido: la posibilidad de cambiar vidas con cada compra o contratación.



'Tu elección puede marcar la diferencia'

La transformación social no es una utopía, sino un reto colectivo. El futuro del empleo inclusivo está en manos de todos. Apostar por las empresas de inserción es una decisión estratégica y ética que impacta directamente en la construcción de una sociedad más sostenible, equitativa y solidaria. Descubrir cómo se puede ser parte del cambio con el consumo responsable en empresas que transforman vidas.



La Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) representa a las empresas de inserción de la Comunidad de Madrid. Las empresas de inserción son iniciativas económicas de carácter no lucrativo cuyo objetivo es la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. A través de su trabajo en las empresas de inserción, las personas adquieren conocimientos, habilidades y competencias técnicas y sociales que les permitan encarar con mayores garantías de éxito la obtención de un empleo en una empresa convencional, avanzando hacia un futuro más justo y equitativo para todos.



Emisor: AMEI

Contacto

Nombre contacto: Alfonso C. Quecuty Esteban

Descripción contacto: Presidente de AMEI

Teléfono de contacto: 915220843