Transparencia y ética en la industria energética: el modelo de negocio de Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía reafirma su compromiso con la integridad, la sostenibilidad y la innovación en el sector energético global

Madrid, 30 de junio de 2025.- Black Star Group se ha consolidado como un referente en la comercialización multienergética, destacándose no solo por su crecimiento sostenido, sino también por su compromiso con la transparencia y la ética empresarial.



Con más de 20 años de experiencia internacional y un volumen de negocio anual superior a 650 millones de euros, la compañía mantiene su misión de ofrecer soluciones energéticas confiables y sostenibles.



"En Black Star Group, creemos que la confianza y la ética son la base del desarrollo empresarial. Nuestra visión es liderar el sector energético con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social", afirmó Ignacio Purcell, CEO de Black Star Group.



Para reforzar la seguridad y confianza en sus operaciones, la empresa ha establecido una alianza estratégica con TransMatch Financial Advisors BV, una firma especializada en financiamiento y garantías adicionales. Esta colaboración fortalece la solidez financiera de la compañía y aporta mayor seguridad a sus clientes y socios comerciales.



El modelo de negocio de Black Star Group se basa en cuatro pilares fundamentales:



• Ética e integridad: La transparencia en todas las actividades comerciales es un principio innegociable para la compañía. Se promueve un entorno de trabajo basado en la honestidad y el respeto, garantizando relaciones sólidas con clientes, empleados y socios.



• Sostenibilidad: Comprometidos con la transición hacia energías más limpias, la empresa trabaja continuamente en la reducción de su huella de carbono y la inversión en tecnologías renovables.



• I+D+i: La apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la generación de energía a base de hidrógeno y biocombustibles es clave para la competitividad y crecimiento de la empresa.



• Excelencia operativa: La compañía optimiza constantemente sus procesos para garantizar eficiencia, seguridad y responsabilidad ambiental en cada una de sus operaciones.



Además de estos pilares, Black Star Group implementa estrategias de sostenibilidad que van más allá de la simple reducción de emisiones. La empresa promueve un modelo basado en la economía circular, en el que se optimizan los recursos energéticos y se fomenta el uso de combustibles alternativos de bajo impacto ambiental.



Otra muestra de su compromiso con la ética empresarial es la transparencia en sus procesos financieros y de gobernanza corporativa.



La compañía se rige por estándares internacionales que garantizan la trazabilidad y fiabilidad de todas sus operaciones, generando confianza tanto en inversionistas como en clientes y colaboradores.



Gracias a estos principios, Black Star Group ha logrado expandirse de manera sostenible, combinando crecimiento financiero con una visión empresarial responsable. Su compromiso con la transparencia y la ética no solo se refleja en sus operaciones, sino también en su interacción con comunidades y en su impacto ambiental positivo.



A medida que el sector energético evoluciona, Black Star Group continuará promoviendo prácticas empresariales responsables, fortaleciendo su liderazgo en la industria y consolidando su reputación como una compañía confiable y sostenible.



Su modelo de negocio se posiciona como un referente en la industria, demostrando que la rentabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano.







Contacto

Nombre contacto: Black Star Group PR

Descripción contacto: Black Star Group

Teléfono de contacto: 644337954