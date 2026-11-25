La transparencia retributiva cambia las reglas del juego para las empresas españolas - Jesús Nicolás Ramírez González (CEO / SUPRALABORIS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- Indicar el salario inicial en las ofertas de empleo, justificar las diferencias salariales entre profesionales que desempeñan trabajos de igual valor y facilitar información sobre los criterios de remuneración son algunas de las obligaciones que refuerza el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. La reforma abre una nueva etapa en las relaciones laborales en España, en la que las decisiones salariales deberán ser cada vez más transparentes y estar respaldadas por criterios objetivos. En este contexto, SUPRALABORIS S.L. destaca la importancia de que las empresas cuenten con un asesoramiento laboral especializado que les permita adaptarse a estos cambios normativos y cumplir con las nuevas exigencias en materia de transparencia e igualdad retributiva.

Con la incorporación de la Directiva (UE) 2023/970 al ordenamiento jurídico español, la igualdad salarial entre mujeres y hombres adquiere una nueva dimensión. No basta con respetar el principio de no discriminación: las organizaciones necesitan disponer de mecanismos que permitan acreditar su cumplimiento.

La transparencia salarial comienza antes de la contratación

Uno de los cambios más significativos afecta a los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán identificar la remuneración inicial prevista y el convenio colectivo aplicable. Además, las empresas no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus anteriores empleos.

Esta medida busca evitar que las desigualdades salariales se perpetúen a lo largo de la trayectoria profesional de una persona. La negociación económica deberá partir del valor del puesto ofertado y no de las condiciones salariales anteriores del candidato.

La reforma también amplía los derechos de información de quienes ya forman parte de una plantilla. Los trabajadores podrán solicitar datos sobre su propia remuneración y compararla con los promedios salariales de hombres y mujeres que desempeñen funciones equivalentes. Las empresas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para responder.

El reto empresarial de justificar las diferencias salariales

La transparencia retributiva no implica que todos los empleados deban percibir el mismo sueldo. Factores como la responsabilidad, la cualificación o las condiciones de trabajo pueden justificar diferencias económicas, siempre que respondan a criterios objetivos y no discriminatorios.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán mantener un registro retributivo que recoja información salarial desglosada por sexo. La reforma incorpora mayores exigencias de detalle, incluyendo las percepciones anuales y por hora trabajada, así como la conservación de la documentación durante cuatro años.

Este escenario cobra especial relevancia para despachos especializados en Derecho del Trabajo como SUPRALABORIS S.L, con presencia en Madrid y Toledo y cuya actividad comprende tanto el asesoramiento empresarial como la defensa de los derechos de los trabajadores.

La adaptación normativa plantea cuestiones que trascienden la elaboración de documentos: desde la valoración de los puestos de trabajo hasta la definición de complementos salariales, incentivos y sistemas de promoción profesional.

Una transformación en la cultura salarial

El nuevo marco también refuerza el régimen sancionador ante determinados incumplimientos empresariales y la protección frente a represalias contra quienes reclamen sus derechos laborales.

El desafío para las organizaciones será integrar estas obligaciones en su funcionamiento cotidiano, revisando decisiones que tradicionalmente podían quedar circunscritas a negociaciones individuales o políticas internas poco accesibles.

La reforma sitúa así la política salarial en el centro de la gestión empresarial. La cuestión ya no será únicamente cuánto cobra cada profesional, sino qué razones justifican su remuneración y hasta qué punto pueden acreditarse.

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Emisor: Jesús Nicolás Ramírez González (CEO / SUPRALABORIS)

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