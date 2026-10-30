Trasladar una oficina sin frenar la actividad: las claves para planificar un cambio de espacio de trabajo - MERCAOFICINA

(Información remitida por la empresa firmante)

Una mudanza empresarial no termina cuando llega el último escritorio a su destino. Para que una oficina vuelva a funcionar, es necesario que los puestos estén montados, los espacios organizados y los trabajadores puedan retomar sus tareas. Cualquier retraso en estas operaciones puede afectar a la actividad diaria.

Por eso, los traslados de oficinas requieren algo más que transportar muebles. Mercaoficina, empresa especializada en mobiliario y soluciones para espacios de trabajo, aborda estos procesos desde la planificación hasta el desmontaje, transporte y montaje, tanto en cambios de sede como en reorganizaciones internas.

La planificación comienza antes de mover los muebles

El primer paso consiste en identificar qué elementos deben trasladarse, cuáles necesitan desmontarse y cómo se distribuirán en el nuevo espacio. Un inventario previo permite conocer el volumen del mobiliario y establecer prioridades. También resulta importante estudiar los accesos, las dimensiones de las instalaciones y los horarios disponibles. Organizar los trabajos por fases puede facilitar que determinados departamentos mantengan su actividad mientras otros preparan el cambio.

El desmontaje de mesas, armarios y otros elementos requiere identificar sus componentes para agilizar el montaje posterior. Etiquetar el mobiliario según su destino ayuda a evitar confusiones y desplazamientos innecesarios dentro de las nuevas instalaciones. Mercaoficina dispone de un servicio de guardamuebles que permite almacenar temporalmente piezas que no pueden instalarse de inmediato. Según explica la empresa, sus instalaciones cuentan con sistemas de identificación, embalaje y control de existencias para organizar el mobiliario depositado.

Reorganizar una oficina también exige coordinación

No todos los movimientos de mobiliario de oficina implican una mudanza. El crecimiento de una plantilla, la creación de nuevas áreas o la redistribución de puestos pueden exigir cambios importantes sin abandonar el edificio. En estas situaciones, planificar la secuencia de desmontaje y montaje permite reducir las interferencias con el trabajo cotidiano. También ofrece la oportunidad de revisar qué muebles siguen siendo útiles y cuáles necesitan sustituirse.

Mercaoficina combina estos servicios con el suministro y alquiler de mobiliario nuevo y reacondicionado. Esta actividad permite contemplar diferentes alternativas cuando una empresa necesita ampliar puestos, renovar determinadas piezas o equipar temporalmente unas instalaciones. La reutilización constituye otra posibilidad durante una reorganización. Conservar muebles en buen estado o recurrir a elementos reacondicionados puede evitar sustituciones innecesarias y adaptar la inversión a las necesidades del proyecto.

El resultado de un cambio de oficina depende, en buena medida, de decisiones tomadas antes de iniciar los trabajos: qué conservar, dónde colocar cada elemento y cómo coordinar las distintas fases. En los traslados y reorganizaciones que aborda Mercaoficina, esta planificación resulta esencial para que el movimiento del mobiliario no se convierta en una interrupción prolongada de la actividad empresarial.

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