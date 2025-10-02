Tu Trastero abre un nuevo centro de alquiler de trasteros en Villaverde y supera los 40.000 m en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva instalación en el distrito madrileño ofrece más de 4.000 m de espacio flexible para particulares y empresas, con contratación online y vigilancia 24/7

Madrid, 2 de octubre de 2025.- Tu Trastero, empresa líder en soluciones de espacio, anuncia la apertura de su nuevo Centro de alquiler de trasteros en Villaverde, ampliando así su red de instalaciones en la Comunidad de Madrid con más de 4.000 m y sobrepasando así los 40.000 m en toda España con sus 14 Centros.



El nuevo Centro, con sus trasteros de alquiler y mini almacenes, nace con el objetivo de ofrecer a particulares, autónomos y empresas una alternativa cómoda, segura y flexible para el almacenamiento de enseres, material de trabajo o mercancías.



Entre las principales características del Centro de Tu Trastero Villaverde destacan:



La seguridad: con acceso controlado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y vigilancia permanente.



La flexibilidad: con variedad de tamaños de trasteros y mini almacenes, adaptados a cada necesidad y flexibilidad en los contratos, desde alquileres por cortas estancias hasta soluciones a largo plazo.



El precio: anuncian precios competitivos y promociones especiales de apertura.



La facilidad: desde la contratación online rápida, hasta el uso de las instalaciones para facilitar la experiencia al cliente.



Con la incorporación de Villaverde, Tu Trastero refuerza su compromiso de acercar a los madrileños espacios accesibles, modernos y seguros, facilitando que hogares, negocios y autónomos puedan disfrutar de más espacio y comodidad en su día a día.



"Villaverde es un distrito dinámico y en constante crecimiento. Con este nuevo Centro, Tu Trastero está aún más cerca de los clientes, ofreciéndoles un servicio de calidad, económico y adaptado a sus necesidades de espacio. Tu Trastero seguirá acercando sus espacios al gran público con su plan de expansión y sus próximas aperturas", ha señalado Rafael Alonso Lete, Consejero Delegado de Tu Trastero.



El Centro de Tu Trastero Villaverde ya está abierto al público, y ofrece condiciones especiales de inauguración, convirtiéndose con su relación calidad/precio en una de las opciones de alquiler de trasteros en Madrid más interesantes del sector.







Contacto

Nombre contacto: Tu Trastero

Descripción contacto: Tu Trastero

Teléfono de contacto: 900 902 791



