Tratamiento grupal de la hipocondría, por Clínica de la Ansiedad

Madrid, 24 de noviembre de 2025.-

La hipocondría, o Ansiedad por la Enfermedad, se sustenta, entre otras, en un tipo característico de pensamientos y creencias donde básicamente se sobrestima la gravedad y probabilidad de sufrir una enfermedad y morir. Algunos ejemplos de estos pensamientos y creencias son: Es muy fácil padecer una enfermedad grave, a menudo escuchas o sabes de algún caso; si tengo un dolor que dura varios días, es porque tengo una enfermedad grave; Tengo que estar atento/a a cualquier sensación porque podría ser el origen o el síntoma de una enfermedad grave…

La ansiedad por la enfermedad puede producir, y mantener, un elevado malestar en quien la padece, así como ocasionar limitaciones importantes.

Tratamientos grupales

El tratamiento básico de la ansiedad por la enfermedad es de tipo psicológico, siendo particularmente efectivas las técnicas cognitivo-conductuales aplicadas por especialistas en el abordaje de la ansiedad y sus trastornos. Comúnmente estos tratamientos se administran individualmente.

Clínica de la Ansiedad ofrece, también, tratamientos grupales online para superar el problema de la Ansiedad por la Enfermedad.

Los tratamientos grupales suelen aplicarse con un programa cerrado y un número de sesiones previamente establecidas

La experiencia compartida con otras personas que tienen el mismo problema, y la observación “desde fuera”, facilita la identificación de procesos y mecanismo implicados en el origen y mantenimiento del problema, contribuyendo así a su cambio y mejora.

¿Por qué online?

La efectividad de los tratamientos online de la ansiedad, tanto individual como grupal, están suficientemente acreditados.

Una dificultad común a los tratamientos grupales es alcanzar un conjunto de personas, numéricamente suficiente, lo más homogéneo y específico posible, para poder aplicar un programa centrado en la resolución en un problema determinado. A este respecto, los grupos presenciales están limitados y condicionados por la proximidad geográfica, circunstancia que no se da en los grupos online, lo que facilita la formación de grupos.

Por otra parte, el formato grupal, facilita el acceso a los tratamientos a más personas, dado que su coste por persona es más económico que formato individual.

Clínica de la Ansiedad, desde hace 30 años, es un centro especializado en el estudio y tratamiento de la ansiedad, integrado por psicólogos y psiquiatras con amplia formación y experiencia. Tiene su sede central en Barcelona.

