Tratamiento del lipedema en Valencia en Hospital Fontana: protocolos avanzados y una unidad especializada

Unidad de Lipedema en Valencia - Dr. Hugo Esteban - Hospital Clínica Fontana

La Unidad de Lipedema de Clínica Fontana en Valencia, con una amplia trayectoria en el abordaje integral de esta enfermedad como clínica de lipedema, continúa avanzando en la implementación de protocolos multidisciplinares que mejoran de forma significativa la calidad de vida de las pacientes. Este enfoque global, basado en la evidencia científica y en la experiencia acumulada durante años, sitúa al centro como uno de los referentes en el tratamiento del lipedema

Valencia, 12 de febrero de 2026.- El lipedema es una enfermedad crónica que afecta principalmente a mujeres y se caracteriza por la acumulación desproporcionada de grasa en piernas y brazos, acompañada de dolor, inflamación y limitación funcional. Su impacto emocional y físico, unido al frecuente infra diagnóstico, hace imprescindible un abordaje especializado.



Diagnóstico preciso y primera visita sin coste

La primera valoración suele realizarla el Dr. Hugo Esteban, quien destaca la importancia de un diagnóstico clínico completo: "El lipedema requiere una mirada experta. Escuchar a la paciente, explorarla y entender su evolución es clave para ofrecer un tratamiento adecuado", afirma el doctor especialista.



Durante esta consulta se explican las opciones de tratamiento conservador y quirúrgico, resolviendo todas las dudas de la paciente.



Protocolos avanzados de valoración vascular

Como parte del proceso diagnóstico, la Unidad de Lipedema incorpora una evaluación vascular exhaustiva realizada por el Dr. Ignacio Sánchez Nevárez, especialista en angiología y cirugía vascular. "El estudio eco Doppler permite confirmar el diagnóstico, es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y el éxito del procedimiento", explica el doctor.



Esta consulta es obligatoria para las pacientes que se realizan el tratamiento quirúrgico en esta clínica de lipedema en Valencia.



Un enfoque multidisciplinar consolidado con años de experiencia

La Unidad de Lipedema de Clínica Fontana cuenta con profesionales de nutrición y fisioterapia especializados en esta patología, lo que permite diseñar planes terapéuticos personalizados y coordinados. Este modelo de trabajo, perfeccionado a lo largo de los años, combina tratamiento conservador, educación sanitaria y preparación pre y postquirúrgica.



Acompañamiento cercano y humano

Uno de los pilares de la Unidad es el trato personalizado. El equipo acompaña a cada paciente desde el primer contacto, ofreciendo información clara y apoyo emocional. "Las pacientes necesitan sentirse comprendidas. El objetivo es que sepan que no están solas y que existe un camino terapéutico eficaz", subraya Carmen de Barutell, responsable de Atención al Paciente de esta Unidad de Lipedema del Hospital Clínica Fontana.



Clínica Fontana anima a todas las mujeres que sospechen que pueden tener lipedema a solicitar una valoración especializada. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden marcar una diferencia decisiva en su bienestar.





