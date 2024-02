Tratamiento preparto y posparto: Clínica Ferraro ayuda a eliminar líquidos y estrías por el embarazo

(Información remitida por la empresa firmante)

Clínica Ferraro aplica una innovadora tecnología de última generación ofreciendo un tratamiento personalizado no invasivo de rápida recuperación para eliminar las estrías durante y después del embarazo. Asimismo ofrece un tratamiento drenante linfático que logra una mayor ligereza y bienestar en la mujer durante el embarazo

MADRID, 22 de febrero de 2024.- Clínica Ferraro ofrece tratamientos posparto y preparto de última generación para mujeres embarazadas con el objetivo de eliminar algunos cambios que pueden surgir, como las temidas estrías o la retención de líquidos. Pasado el embarazo, muchas mujeres desean eliminar las estrías de su barriga o abdomen, así como la retención de líquidos que provocan hinchazón en diferentes lugares del cuerpo, como por las piernas. Clínica Ferraro, ofrece tratamientos precirugía y poscirugía de última generación altamente eficaces que drenan estos líquidos sobrantes y con los que las estrías desaparecen.



En Clínica Ferraro, se ofrece una amplia gama de terapias no invasivas que están a la vanguardia de la medicina estética, terapias que pueden prevenir las estrías y solucionar los problemas de salud estética visibles después de un parto. Los tratamientos están diseñados para brindar una recuperación rápida y efectiva; tratamiento que aumenta la confianza, autoestima y bienestar físico de la mujer.



Asimismo se ofrece un tratamiento preparto y posparto de drenaje linfático, aplicado igualmente por un equipo cualificado y con experiencia; tratamiento exclusivo y personalizado que ayuda a drenar la retención de líquidos que se sufre durante el embarazo y que provoca cierta hinchazón en diferentes localizaciones del cuerpo como las piernas.



Tras este tratamiento, la persona se siente más ligera, ya que se han eliminado los líquidos acumulados y que además de ser beneficioso para la madre, también puede serlo para el bebé, pues al mejorar la circulación sanguínea, se asegura un mejor flujo de oxígeno y nutrientes al feto.



Tratamientos integrales de última generación que combinan diferentes técnicas para eliminar también la grasa acumulada y tonificar la piel eliminando la flacidez. Los resultados del tratamiento son visibles desde las primeras sesiones. Las pacientes pueden observar una reducción del volumen corporal, una piel más firme y tonificada y una mejora en su estado general de salud.



La aplicación de los últimos avances en medicina estética junto a una evaluación personalizada, decidirá como evitar las estrías preparto o como tratar las estrías posparto, de forma más eficaz y con el objetivo de solucionar los problemas estéticos de manera segura.



Los tratamientos médicos posparto que ofrece Clínica Ferraro ofrecen varios beneficios notables, entre los que se incluyen:



Reducción del volumen del abdomen: se cuenta con especialistas capacitados para ofrecer terapias efectivas que ayudan a reducir notablemente el volumen del abdomen, eliminando esas medidas extra adquiridas durante el embarazo, un tratamiento que elimina las estrías por embarazo.



Eliminación de líquidos y grasas: por medio de técnicas innovadoras, las terapias de última generación ayudan a eliminar los líquidos retenidos, así como las grasas localizadas en áreas específicas del cuerpo.



Mejora de la circulación: se ofrecen tratamientos diseñados para estimular la circulación sanguínea, logrando así una mejor oxigenación y nutrición de los tejidos.



Eliminación de la flacidez: tratamientos especializados que tienen como objetivo principal eliminar la flacidez de la piel, devolviendo la firmeza y elasticidad a los tejidos.



Remodelación de la figura: tratamientos con especialistas que cuentan con técnicas avanzadas que permiten remodelar la figura después del parto, ayudando a corregir cualquier alteración causada por el embarazo.



Reafirmación del pecho: dirigido a aquellas madres que hayan experimentado cambios en el pecho después de la lactancia, se ofrecen terapias especializadas que ayudan a reafirmar y tonificar los tejidos de esta zona.



Dudas más comunes sobre la aparición de estrías en el embarazo



• ¿Cuándo comienzan a salir las estrías en el embarazo? Las estrías pueden aparecer en cualquier momento del embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre.



• ¿Cómo se quitan las estrías en el embarazo? Aunque las estrías no se eliminan por completo, los tratamientos Ferraro pueden disminuir su visibilidad de forma significativa.



• ¿Cómo quedan las estrías después del embarazo? Las estrías pueden cambiar de color con el tiempo, tornándose de un rojo o morado a un tono blanco o plateado.



• ¿Cómo evitar las estrías? No existe una forma segura de prevenir las estrías, pero mantener la piel hidratada con cremas específicas para estrías durante el embarazo puede ayudar a reducir su aparición.



• ¿Cómo tratarlas? En Ferraro Clínica Médico-Estética se aplican diferentes tratamientos para las estrías, como la radiofrecuencia, la terapia láser o la mesoterapia, que pueden ayudar a mejorar su aspecto.



En Clínica Ferraro conocen la importancia de recuperar la confianza y la belleza después de un parto. Por eso, invitan a todas las madres que hayan experimentado cambios físicos, que soliciten más información sobre sus tratamientos. Su equipo de expertos estará encantado de responder a todas sus preguntas y asesorarles de manera personalizada.



Clínica Ferraro es un reconocido centro de estética médica que ofrece tratamientos especializados para la recuperación posparto. Un equipo de expertos dedicado a brindar los mejores tratamientos, utilizando tecnología de vanguardia y técnicas no invasivas para lograr resultados óptimos.



Con años de experiencia en el sector, se han consolidado como referentes en el cuidado de la estética y bienestar de sus pacientes. Situada en la calle Serrano número 61, la clínica Ferraro dispone de 11 certificaciones de calidad con maquinaria europea de última generación, poniendo a disposición del público la tecnología y tratamientos más avanzados en medicina estética.



La clínica Ferraro cuenta con profesionales con una dilatada experiencia en el sector y con todos los conocimientos sobre las últimas tecnologías y tratamientos, una plantilla de profesionales de primer nivel encabezada por Tomas Zamora que es Licenciado en medicina y cirugía en el año 1999, además de médico por vocación es médico especialista en medicina estética, cosmética y antienvejecimiento. Miembro de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), ponente y docente en la materia.







