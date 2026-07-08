El tratamiento de rejuvenecimiento facial que ha conquistado Hollywood llega a España de la mano de Sofwave

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio

Sofwave llega a España con una tecnología propia de ultrasonidos para estimular la producción natural de colágeno y mejorar la firmeza de la piel de forma no invasiva. La plataforma se ha convertido en una de las tecnologías más destacadas en rejuvenecimiento natural y medicina estética regenerativa. Clínicas y especialistas de referencia en España ya incorporan Sofwave como alternativa para pacientes que buscan resultados visibles sin alterar la expresión facial

La medicina estética vive un cambio de paradigma. En España, más del 70% de los tratamientos de medicina estética corresponden ya a procedimientos no quirúrgicos, según datos de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ) una tendencia que refleja la creciente búsqueda de resultados naturales y mínimamente invasivos. En este contexto, Sofwave, compañía especializada en tecnologías avanzadas para el rejuvenecimiento facial no invasivo, llega a España como una de las tecnologías más innovadoras dentro de la nueva generación de tratamientos de este sector.



Su tecnología de ultrasonidos actúa en la dermis media estimulando la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico, elementos esenciales para mantener la firmeza y calidad de la piel. El resultado es un tratamiento diseñado para mejorar la flacidez de la piel sin cirugía, agujas o necesidad de largos periodos de recuperación. "La medicina estética avanza hacia tratamientos cada vez más respetuosos con la anatomía y la expresión facial de cada paciente. Sofwave responde perfectamente a esta evolución, ofreciendo resultados naturales respaldados por una sólida base científica", explica la Dra. Virginia Benítez.



El fenómeno internacional detrás del auge de la estética regenerativa

La popularidad de los tratamientos de rejuvenecimiento no invasivo ha crecido de forma significativa durante los últimos años, impulsada por una nueva generación de pacientes que prioriza la naturalidad frente a los cambios evidentes.



Este cambio ha convertido a tecnologías como Sofwave en protagonistas de algunas de las clínicas estéticas más reconocidas de Estados Unidos. Su crecimiento también ha estado acompañado por una creciente visibilidad entre celebridades internacionales, figuras del entretenimiento y referentes del sector beauty, contribuyendo a consolidar la tendencia conocida como "rejuvenecimiento invisible": tratamientos capaces de mejorar la calidad de la piel sin alterar los rasgos faciales. Entre las figuras que han contribuido a popularizar este tipo de tratamientos destacan profesionales de la industria del cine y la cultura celebrity internacional, incluyendo miembros de la icónica familia de artistas Kardashian.



Sofwave consolida su presencia en España

La llegada de Sofwave al mercado español se produce en un momento de crecimiento de la medicina estética no invasiva. Actualmente, la tecnología ya está presente en centros médicos y clínicas especializadas de referencia, entre ellas Maribel Yébenes en Madrid, la Dra. Helena Delso en Zaragoza, la Dra. Virginia Benítez en Marbella y el Dr. Vilella en Soria.



Asimismo, Sofwave tiene previsto seguir ampliando su presencia en España a través de nuevas alianzas con profesionales médicos y clínicas especializadas comprometidas con la innovación y la excelencia asistencial. "Los pacientes demandan cada vez más tratamientos eficaces, cómodos y compatibles con su ritmo de vida. Sofwave encaja perfectamente en esta nueva realidad de la medicina estética", señala Maribel Yébenes.



Respaldo científico y evidencia clínica

Uno de los principales elementos diferenciales de Sofwave es su respaldo clínico. La tecnología cuenta con estudios clínicos publicados y certificaciones internacionales que avalan su seguridad y eficacia para el tratamiento de la flacidez facial, la mejora de la calidad de la piel y el rejuvenecimiento no invasivo y el rejuvenecimiento no invasivo.





Contacto

Nombre contacto: Lisseth Carrión

Descripción contacto: Azurally - Gabinete de prensa Sofwave

Teléfono de contacto: 966 449 044



