‘Travel Global Summit’ de Allianz Partners identifica las próximas tendencias en el mundo del Viaje

Los viajeros darán prioridad a su protección en los desplazamientos, además de exigir más transparencia y coherencia a los principales agentes de la industria

El pasado 2020 y todavía los primeros meses de este 2021 han sido complicados para la Industria de los Viajes y del Turismo debido a la Pandemia, razón que ha llevado al Grupo Allianz Partners a identificar los problemas experimentados en el pasado y a diseñar las soluciones del mañana bajo el lema ‘Odyssey: A Transformative Recovery’ (Odisea: Una recuperación transformadora), en su último encuentro ‘Global Travel Summit’.

El evento, de carácter interno y que contó con la participación de 38 ponentes expertos en Viaje internos y externos al Grupo Allianz, sirvió de punto de encuentro para los profesionales del sector. Entre los temas principales tratados, destacan el impacto ocasionado por la crisis del Covid en los socios y clientes de Allianz Partners, así como de las soluciones futuras, basadas en la oferta de productos y servicios más simples, intuitivos y relevantes para los usuarios finales.

"Creemos que este ha sido el momento perfecto para hablar de recuperación en el sector del Viaje. El Global Travel Summit ha dado la oportunidad a colegas expertos en la industria de todo el mundo debatir y concluir cuáles serán las mejoras en el sector del Viaje” destaca Joe Mason, Chief Marketing Officer de la línea de Viaje.

Fruto de este encuentro, Allianz Partners extrae 6 conclusiones que marcarán el futuro del Viaje en los años venideros y que servirán para ofrecer una gama mejorada de soluciones:

La pandemia ha cambiado la industria del Viaje para siempre: La Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de desplazarnos con seguridad. La incertidumbre en torno a las restricciones en los países de destino, ha llevado a muchos clientes a buscar alternativas que les permitieran viajar con un mínimo de garantías y margen de maniobra. Los desplazamientos nacionales, y especialmente los internacionales, se recuperarán a niveles pre-Covid, pero con la contratación creciente de Seguros de Viaje y otras alternativas como los Pasaportes Digitales de Salud. La previsión estadística es que el 2024 sea el año de la recuperación completa del sector de los Viajes.

La reinvención de los Seguros de Viaje supone ofrecer soluciones más inteligentes, reactivas, simples y basadas en la protección del viajero. Las nuevas soluciones deben responder a un uso sencillo, que sean fáciles de utilizar y que sean relevantes y adaptadas a las necesidades de los clientes. Los nuevos productos de Viaje que ofertará Allianz Partners serán completamente innovadoras, digitales y simplificadas.

Actores flexibles, resilientes y con una visión hacia el futuro: esto es lo que esperan los agentes de la industria Turística y del Viaje. Empresas referentes del sector manifestaron la necesidad de trabajar con organizaciones que compartan la misma visión en torno a un modelo de negocio colaborativo y renovado que responda a los objetivos de todos los actores del ecosistema.

El usuario final espera transparencia y consistencia: los clientes quieren productos donde no exista la letra pequeña y que sean coherentes con los valores y la misión de la compañía que les está ofreciendo el servicio. En el caso de Allianz Partners, su programa de Voice of the Customer, les permite transformar todas las necesidades crecientes de los usuarios en soluciones que acompañen al Viajero en todo momento desde el inicio de su aventura, con una asistencia armonizada y servicios de cuidado digitales.

El escenario regulatorio que está surgiendo, requiere de productos que cumplan los nuevos requisitos impuestos: se está ante en un ambiente dinámico que no sólo implica cambios en la regulación y leyes, sino en la exigencia de los clientes y los medios de comunicación que sigue exhaustivamente su cumplimiento a través de canales sociales. Todas las soluciones deben diseñarse pensando en el cumplimiento del espacio regulatorio.

Valores Sociales que refuercen el compromiso de las empresas del sector: La compañía ha percibido la importancia de trabajar ejes de colaboración, alineados con su compromiso corporativo a través de proyectos centrados en el deporte, la integración social o la igualdad de oportunidades entre géneros y culturas.

“El sector del Viaje ha sufrido mucho los últimos meses, pero también creemos que es una de las industrias que se recuperará con más rapidez y fuerza. Nuestra misión es la de mantener permanentemente los ojos bien abiertos y adelantarnos a los cambios de tendencia en el mundo del Viaje, para ofrecer una protección adaptada, flexible y que responda a las necesidades reales de los viajeros”, destaca Cole González Monseñy, Head de la línea de Travel para Allianz Partners en España, quien mantiene que “este tipo de encuentros entre los principales actores del sector dentro de nuestra organización son muy necesarios y es lo que nos permite estar siempre presentes”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

https://www.allianz-partners.es/medios-y-prensa/nuestros-expertos/travel-global-summit.html

