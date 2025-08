Traveler Care lanza una plataforma global de asistencia médica

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva York, 5 de agosto de 2025.-

Para ayudar a las compañías de seguros de viaje a reducir las reclamaciones en urgencias en un 80%

Traveler Care, una innovadora plataforma de atención médica que ofrece atención urgente directamente a los viajeros en hoteles, Airbnbs y alquileres vacacionales, se ha lanzado oficialmente en todo el mundo, ofreciendo a las compañías de seguros de viaje una solución de alto impacto para reducir las reclamaciones evitables en urgencias y hospitales.



Una alternativa de conserjería a las urgencias

Traveler Care pone en contacto a las aseguradoras de viajes y a sus asegurados con una red de proveedores autorizados y de guardia que visitan a los viajeros en sus alojamientos, normalmente en un plazo de 60 a 90 minutos. Afecciones como la gripe, intoxicaciones alimentarias, deshidratación, reacciones alérgicas, infecciones urinarias, esguinces y curas de heridas se tratan in situ, eliminando la necesidad de acudir a urgencias.



"En la mayoría de los casos, los viajeros sólo necesitan un médico, no un ingreso hospitalario", afirma Eli Ofel, fundador de Traveler Care. "Hemos creado una solución escalable y preparada para las aseguradoras que ahorra dinero y ofrece una experiencia mucho mejor al viajero".



Reducir las reclamaciones en más de 10.000 dólares por visita

Por término medio, una visita a urgencias no urgente cuesta a las aseguradoras de viaje entre 13.000 y 17.000 dólares. Traveler Care trata las mismas afecciones en la habitación por entre 1.700 y 3.000 dólares, incluidos diagnósticos como radiografías móviles, ecografías, terapia intravenosa y tratamiento de heridas.



Los resultados de las pruebas piloto lo han demostrado:



• Reducción del 83% del volumen de reclamaciones de urgencias



• Más de 10.000 dólares de ahorro por caso evitado



• Mayor satisfacción de los viajeros



Creado para socios de seguros de viaje

Traveler Care está totalmente diseñado para la integración de seguros, con opciones de marca blanca y API disponibles para TPA, aseguradoras y redes de asistencia global.



Características de la plataforma:



• Cobertura nacional en EE.UU. (con expansión internacional en curso)



• Una sólida red de envíos, por ejemplo empresas como Leaa Health, Sickday, Heal, DocGo y otras, en cualquier lugar en el que el seguro de viaje esté experimentando un alto volumen de atención al viajero creará una solución para ese lugar en particular en un plazo de 60 días.



• Documentación conforme a la HIPAA + integración de reclamaciones con un solo clic



• Apoya la prestación de asistencia a hoteles, Airbnbs, complejos turísticos y apartamentos con servicios.



Empresas de seguros ‘Now Onboarding’ en el mundo

"Creemos que las compañías de seguros de viaje no deben limitarse a pagar por la asistencia, sino que deben prestarla de forma más inteligente", afirma Ofel. "Con Traveler Care, se reducen las reclamaciones sin comprometer la atención".



Se invita a los proveedores de seguros, TPA y empresas de asistencia global a asociarse e implantar la atención urgente en la habitación como parte de su pila de prestaciones médicas.



