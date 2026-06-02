Tres de cada cuatro españoles han perdido alguna vez una mascota

Presentación del primer estudio sobre pérdida de mascotas - Helppet

(Información remitida por la empresa firmante)

Helppet presenta en Madrid el primer estudio nacional sobre la pérdida de mascotas y su impacto en el bienestar emocional

Madrid, 2 de junio de 2026.- La pérdida de una mascota no es una excepción, sino una experiencia compartida por la mayoría de los hogares con animales en España. El 76% de las personas que conviven con mascotas reconoce haber perdido alguna vez un animal con el que mantenía un fuerte vínculo emocional. Más de la mitad lo vivió como un auténtico shock.



Son las principales conclusiones del primer estudio nacional sobre pérdida de mascotas impulsado por Helppet, una investigación realizada en distintas comunidades autónomas que analiza tanto el impacto emocional como el grado de conocimiento y respuesta ante estas situaciones.



El estudio revela además que el 60% de los españoles considera que no se toma igual de en serio la desaparición de un conejo, un loro o un reptil que la de un perro o un gato. Sin embargo, el consenso es casi unánime cuando se habla de duelo: el 91% cree que perder una mascota, sea cual sea, puede ser tan doloroso como perder a un ser querido.



Más allá de la dimensión emocional, la investigación detecta incertidumbre en el plano práctico. Aunque una mayoría afirma que sabría cómo actuar ante un animal perdido, más de un tercio reconoce dudas o desconocimiento sobre a quién recurrir. Protectores, policía local y ayuntamientos aparecen como posibles responsables, pero sin una percepción clara y unificada.



'¿Estamos preparados para perder a una mascota?'

Con esta pregunta como eje, Helppet ha reunido hoy en Madrid a expertos en comportamiento animal, profesionales del ámbito veterinario y representantes institucionales para analizar qué ocurre en los primeros momentos tras una desaparición y cómo afecta emocionalmente a las familias.



En la mesa redonda han participado Álex Burgos, adiestrador canino y especialista en grupos tácticos caninos K-9; Yasmina Román, regidora de bienestar animal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys; Andrea Vera, veterinaria de animales domésticos; y Jesús Andreu, cofundador de Helppet, quienes han aportado distintas perspectivas sobre cómo se vive y se gestiona este proceso en España.



Aunque el microchip sigue siendo la herramienta más conocida —y obligatoria según la legislación vigente—, los expertos advierten de que no siempre garantiza una resolución rápida y efectiva de la pérdida. "El chip no es garantía de poder resolver con éxito la desaparición de un animal. Actualmente existen distintos registros que no comparten información entre sí, lo que en muchos casos dificulta contactar con las familias afectadas", explica Andrea Vera, veterinaria de animales domésticos.



Durante el encuentro también se puso sobre la mesa otra realidad poco conocida: según la normativa de protección animal, cuando un animal encontrado no logra ser identificado o su familia no puede ser localizada dentro del plazo establecido de 21 días, puede iniciar un nuevo proceso de adopción. Una situación que, según Álex Burgos, evidencia la importancia de actuar con rapidez y contar con sistemas de coordinación más eficaces desde el primer momento.



"Desde las administraciones no existe un protocolo único ni una coordinación real entre actores. Cada caso se gestiona de forma distinta, y eso genera frustración en las familias y ralentiza la respuesta", señala Yasmina Román, regidora de bienestar animal del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys.



Durante la conversación, los participantes han coincidido en que la pérdida de un animal sigue siendo una experiencia que muchas personas afrontan en soledad, con información fragmentada y sin protocolos claros. También se ha subrayado la necesidad de normalizar el duelo por cualquier tipo de mascota y de avanzar hacia sistemas de respuesta más coordinados y rápidos.



"Cuando un animal se pierde, los primeros minutos son determinantes, pero muchas familias no saben por dónde empezar. Se actúa con nervios, sin información clara, y eso reduce mucho las probabilidades de encontrarlo a tiempo", explica Álex Burgos.



Una red digital para activar la búsqueda desde el primer minuto

La conversación celebrada hoy en Madrid no se queda solo en el diagnóstico. A partir de esta realidad, Helppet propone un modelo que busca ordenar y agilizar la respuesta ante la desaparición de un animal.



"Lo que se ve es que no falta implicación, sino herramientas que permitan actuar rápido y de forma coordinada. Cuando una mascota se pierde, cada minuto cuenta, y sin un sistema claro la búsqueda se vuelve caótica. Helppet nace precisamente para ordenar esa respuesta y conectar a todas las personas implicadas desde el primer momento", señala Jesús Andreu, cofundador de Helppet.



Se trata de una plataforma digital diseñada para activar de forma inmediata una red de colaboración ciudadana cuando un animal desaparece. A través de sistemas de geolocalización y notificaciones, la herramienta permite alertar al entorno cercano, conectar directamente con personas que hayan encontrado al animal y facilitar la difusión rápida de la información en la zona donde se ha producido la pérdida, tanto entre ciudadanos como entre instituciones y centros de ayuda animal.



El modelo busca reducir los tiempos de reacción en las primeras horas, consideradas clave para la recuperación, y ofrecer un canal único que centralice la comunicación entre propietarios, ciudadanos y profesionales. Además de la dimensión tecnológica, el proyecto pone el foco en el acompañamiento durante un proceso que, como demuestra el estudio, es emocionalmente intenso y frecuente en la sociedad española.

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