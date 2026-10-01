(Información remitida por la empresa firmante)

- Tres de cada cuatro viajeros obtienen su ESTA, UK ETA o eTA correctamente a la primera, según el servicio eVisa Index

Los datos del pasaporte son la fuente más frecuente de correcciones, y los viajeros de Singapur son quienes tienen más probabilidades de acertar en todos los detalles

NEWARK, Del., 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --

Tres de cada cuatro viajeros (76%) completan correctamente su autorización electrónica de viaje al primer intento, según el Índice de Preparación para Viajes con eVisa de Service. Los datos del pasaporte son el motivo más frecuente de correcciones, y los viajeros de Singapur son quienes tienen más probabilidades de acertar en todos los detalles.

El Índice de Preparación para Viajar mide la proporción de solicitudes que no requirieron correcciones durante la revisión por parte del personal encargado. Está basado en más de 10.000 solicitudes anonimizadas para la ETA del Reino Unido, el ESTA de Estados Unidos, la eTA de Canadá, la NZeTA de Nueva Zelanda y la ETA de Australia, presentadas entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los errores más comunes en las autorizaciones de viaje?Los datos del pasaporte (número, fecha de expedición o de caducidad) representaron el 31% de las correcciones, seguidos por el orden de los nombres y los segundos nombres (19%), la confusión entre la nacionalidad y el país de expedición del pasaporte (13%) y el formato de la fecha de nacimiento (9%).

Estos detalles son importantes porque cada autorización está vinculada electrónicamente a un pasaporte específico. En el sistema ESTA de Estados Unidos, cualquier error en los datos del pasaporte o en la información biográfica obliga a presentar una nueva solicitud y a abonar una nueva tasa.

¿Qué nacionalidades están más preparadas para viajar?

"A los viajeros que mejor les va son aquellos que copian sus datos directamente del pasaporte con el que van a viajar, carácter por carácter", afirmó Fred Jordan, director de operaciones de Service eVisa. "Los pequeños detalles, como el orden de los nombres o el formato de la fecha, son los puntos donde incluso los viajeros experimentados cometen errores".

Cómo obtener una autorización de viaje correctamente a la primera

Los viajeros pueden consultar los requisitos para cada destino en serviceevisa.com.

Acerca de Service eVisa

Service eVisa es una plataforma privada e independiente de asistencia para la obtención de autorizaciones de viaje, que ayuda a los viajeros a preparar y tramitar autorizaciones electrónicas de viaje para destinos como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las solicitudes cuentan con el respaldo de agentes migratorios registrados y asesores de inmigración autorizados. Service eVisa posee licencia de agencia de viajes, cuenta con acreditación de la IATA y es miembro de ASTA y PATA. Obtenga más información en serviceevisa.com.

Contacto para los medios: contact@serviceevisa.com

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