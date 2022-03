Tres cócteles para brindar por los Oscar en la Gran Vía madrileña

LOS ÓSCARS DE HOLLYWOOD SE DAN CITA EN LA GRAN VÍA MADRILEÑA

Madrid, 28 marzo 2022-. Se dice que "No conocerás Madrid si no has estado en Chicote". *Y no entenderás la magia de los Óscar sin visitar esta coctelería de cine y probado sus cócteles de película.

Los nominados a los Oscars 2022 ya están aquí, con 'El poder del perro' de Jane Campion a la cabeza con doce nominaciones. Además, de los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem que han conseguido nominaciones por 'Madres paralelas' y 'Being the Ricardos', respectivamente, convirtiéndose en uno de los pocos matrimonios nominados al Óscar en el mismo año.

De lo poco que se ha sabido de la ceremonia del 2022 es que va a haber un reconocimiento a, posiblemente, una de las mejores películas del mundo del cine, y que hizo historia no solo en su carrera hacia los Oscar sino también en el mundo cinematográfi-co: EL PADRINO.

*Museo Chicote, como coctelería histórica por la que han pasado actores y actrices de todas las épocas, se suma a la celebración por el 50º aniversario de la película EL PA-DRINO*

En este 2022, que se cumplen cincuenta años desde que se es-trenó una de las películas más populares y clásicas de todos los tiempos: "El Padrino" ("The Godfather"), la mítica coctelería con su Bartender a la cabeza, Nacho Zamora, han creado para la ocasión tres cócteles para brindar por los Oscar, por este aniver-sario y porque Penelope y Javier se lleven el premio!!!:

o EL PADRINO I: Combinación de amaretto con whisky.o El Padrino II: BananaDaiquiri, un daiquiri de platano.o El Padrino III: Coctel de Champagne, en un Bellini.

Datos de Interés:Dirección: Gran Vía, 12Reservas:https://grupomercadodelareina.com/museo-chicote/Numero de telefono de reservas: 91 532 67 37

