Las tres diferencias clave entre una alarma autoinstalable y un sistema de seguridad homologado - Grupo Segurymat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio

Arranca oficialmente la temporada de verano y, con ella, las salidas vacacionales masivas. Dejar el hogar o el negocio vacío durante semanas reactiva la gran pregunta: ¿Cómo proteger nuestra propiedad de forma efectiva? Grupo Segurymat, empresa de referencia en alta seguridad en Extremadura, ha lanzado una campaña informativa clave para esclarecer una confusión que pone en riesgo miles de inmuebles en estas fechas: la gran diferencia operativa entre las alarmas paquetizadas de consumo ("hazlo tú mismo") y una infraestructura de seguridad profesional regulada.

Con el auge del comercio electrónico, la venta de packs de alarmas autoinstalables se ha multiplicado debido a su bajo coste. Sin embargo, los expertos advierten que, ante los robos estivales, la clave de la protección no radica en el dispositivo físico, sino en quién y cómo lo gestiona detrás.

Gestión Autorizada vs. "Autogestión": Las 3 diferencias críticas ante un robo

Para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada antes de colgar el cartel de "cerrado por vacaciones", Grupo Segurymat desglosa los puntos críticos que diferencian la seguridad real de la tecnología que ofrece una falsa sensación de seguridad:

Conexión a CRA y el estricto protocolo de Verificación Policial

Aunque muchos "kits" o "alarmas paquetizadas" del mercado puedan estar fabricados con certificados de Grado 2 o Grado 3, la diferencia legal y operativa en el momento del robo es abismal. La legislación española establece de forma tajante que la conexión a una Central Receptora de Alarmas (CRA) solo puede ser realizada y gestionada por empresas de seguridad autorizadas conforme a la Ley de Seguridad Privada.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no acuden simplemente porque exista un aviso o un salto de alarma en el teléfono móvil del propietario. Para que se active el protocolo policial de emergencia, debe existir una alarma debidamente verificada. Esto exige evidencias objetivas (secuencias de vídeo, la activación consecutiva de varios detectores o la confirmación de un operador especializado) siguiendo los estrictos procedimientos legales; algo que un kit autoinstalable sin una central operativa 24/7 detrás no puede garantizar.

Mecanismos avanzados de protección frente al sabotaje por inhibidores

Frente a la alta vulnerabilidad de los equipos básicos de consumo masivo ante los inhibidores de frecuencia portátiles, los sistemas profesionales incorporan tecnología de blindaje y resiliencia. Los equipos utilizados por Grupo Segurymat emplean comunicaciones avanzadas por radio capaces de cambiar de frecuencia de forma automática al detectar interferencias, dificultando la acción de los delincuentes.

Asimismo, combinan vías de comunicación adicionales simultáneas (Ethernet/IP, WiFi y módulos móviles 4G/5G) para mantener el contacto con la CRA ante cualquier incidencia de red. Estos sistemas profesionales integran protección tamper (que detecta al instante intentos de apertura física o despegue del equipo) y tecnología antimasking (antienmascaramiento) para alertar de inmediato si un intruso intenta cubrir, pintar o inutilizar un detector de movimiento.

Ingeniería de Seguridad frente a "Pega un Adhesivo"

Una alarma de consumo suele limitarse a sensores estandarizados que el propio usuario coloca en las paredes mediante adhesivos simples y sin un criterio técnico, dejando multitud de puntos ciegos y desprotegidos. Por el contrario, Grupo Segurymat realiza un estudio de seguridad previo sobre el plano y una instalación profesional sobre el terreno.

Su arquitectura integra analítica de vídeo avanzada, videoporteros inteligentes y cámaras dotadas de Inteligencia Artificial (IA) que distinguen con total precisión entre el movimiento de una mascota y un intruso real, optimizando el rendimiento del sistema y eliminando por completo las falsas alarmas.

"La seguridad real no consiste en comprar un dispositivo tecnológico en internet y pegarlo en la pared; requiere ingeniería de seguridad, certificación, mantenimiento preventivo y una empresa autorizada detrás que responda conforme a la ley establecida", afirma Juan Carlos Mato, CEO de Grupo Segurymat.

Prevenir antes de viajar: "Su Presupuesto en menos de 1 minuto"

Para incentivar la cultura de la prevención este verano y facilitar el acceso a una infraestructura de protección real, la compañía ha habilitado en su plataforma web un canal prioritario de atención: “Su Presupuesto en menos de 1 minuto”

A través de esta herramienta digital intuitiva, tanto propietarios de segundas residencias como dueños de locales comerciales pueden solicitar un estudio técnico a medida, rápido y sin compromiso, asegurando la resiliencia y la monitorización de sus inmuebles durante las vacaciones de verano.

Sobre Grupo Segurymat: Grupo Segurymat es una empresa inscrita en el Registro de Seguridad Privada de España. Especializada en ingeniería de seguridad integral, ofrece desde alarmas certificadas conectadas a CRA hasta sistemas avanzados de videoanálisis perimetral, destacando en el mercado por su transparencia contractual, su potente soporte técnico y una atención 100% personalizada.

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