Tres de las mayores gestoras de fondos del mundo exponen en OVB Allfinanz sus perspectivas para el mercado

Fidelity: La necesidad desesperada de frenar el calentamiento global nos ofrece grandes oportunidades de inversión. Invesco: La demanda global de inversiones ESG aumenta rápidamente, no es una moda, ha venido aquí para quedarse. AllianceBernstein: El crecimiento en términos generales siempre va a ser grande, pero el año que viene será inferior

OVB Allfinanz España realizó su Partner Day el pasado 28 de junio y en esta ocasión contó con la presencia de AllianceBerstein, Fidelity International, Invesco y AXA España como moderador de la jornada. La sesión fue liderada por Ignacio Pachón, Responsable de Desarrollo de Negocio en Ahorro, Inversión y Pensiones de la aseguradora francesa. Sergio Pesquera, Responsable de Formación y Desarrollo de Negocio de OVB Allfinanz España, fue el encargado de abrir y cerrar la jornada del Partner Day. Según sus palabras, “la relevancia de las gestoras de activos, en un mundo financiero tan globalizado, es clave a la hora de poder ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes”. AllianceBerstein con Miguel Luzarraga, Country Head for Iberia El representante de esta gestora de fondos norteamericana destacó en su intervención que la actividad económica ha pasado de estar semi parada durante la pandemia, a estar, debido a la vacunación de la población a nivel global, atrayendo más actividad económica a la economía. “Esto genera problemas de inflación coyunturales porque esa actividad económica está generando una tensión entre la oferta y la demanda y hace que suba el índice de precios. Aunque depende cómo evolucione el entorno macroeconómico se puede controlar”, subrayó. Además, recalcó que “la política monetaria y las políticas fiscales han ayudado muchísimo a la reactivación de la economía”. Y apuntó a los bancos centrales, con la Fed al frente, como los actores que van a marcar el paso de lo que queda de año. “El crecimiento en términos generales siempre va a ser grande, pero el año que viene será inferior”, manifestó Miguel Luzarraga. Fidelity International, Ana Carrisso, Senior Sales Manager Iberian Markets La representante de esta empresa de capital privado norteamericana destacó que el cambio climático no es un problema del futuro sino del presente, porque ya está impactando en la sociedad y en la economía. La sociedad poco a poco va tomando conciencia de que el calentamiento global se ha acelerado a un ritmo muy fuerte en los últimos años y que el responsable no es otro que el propio ser humano y las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan las temperaturas a niveles insostenibles. “El mundo no puede soportar este calentamiento global y necesitamos desesperadamente frenarlo y alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero”, apuntó Carrisso. “Para conseguir este objetivo”- continuó- “es necesario marcar el camino de la descarbonización energética. Además, el cambio climático es uno de los principales riesgos para la economía y para nuestra forma de vida”. “Necesitamos 20 veces más energías renovables de las que tenemos hoy si queremos alcanzar esa neutralidad en 2050. Por lo tanto, desde Fidelity consideramos que es una gran oportunidad de inversión”, explicó a los consultores financieros de OVB Allfinanz. Para concluir, destacó que ‘’el crecimiento económico del futuro pasa por ser más sostenibles’’. Invesco, Jaime Gea, Relationship Manager Iberia El representante de esta gestora de activos independiente subrayó que “no es una moda, la demanda global de inversiones ESG aumenta rápidamente, incluso en Asia, y ha venido aquí para quedarse”. Además, “la demanda no es únicamente institucional, sino que también es una realidad entre los inversores particulares, preocupados por invertir también de forma sostenible”. Para Invesco, “el escenario macro va a estar marcado en el segundo semestre por la recuperación económica y la inflación. Los estímulos van a impulsar al crecimiento, pero al mismo tiempo generan muchas dudas sobre el efecto que puede tener en la inflación, si es un repunte temporal o ha vuelto para quedarse”. Para el representante de Invesco, “aunque es pronto para sacar conclusiones, no prevemos una inflación descontrolada, pero sí mayor que la que hemos visto en los últimos años”. En su opinión, “este contexto favorecerá a los activos y sectores más ligados al ciclo económico”. Para concluir la jornada se llevó a cabo una mesa redonda con los ponentes de las tres gestoras, en la que comenzaron hablando sobre la inflación. Sobre la inflación actual coincidieron en que es transitoria y viene más por el lado de la oferta. También estiman que será más estructural cuando venga por el lado de la demanda y creen que vendrá más a largo plazo, en 2022 o 2023. También estuvieron de acuerdo en que la inflación no está descontrolada, pero hay que seguirla de cerca para ver cómo evoluciona. Desde AllianceBernstein, Miguel Luzarraga destacó que “es una situación normal porque venimos de un parón económico a nivel global”. Otros temas tratados fueron el value, los Fondos de recuperación y resiliencia, el impulso económico más sostenible para los próximos años, las oportunidades para clientes conservadores con una renta fija y el futuro de las tecnológicas. Ana Carrisso señaló que las tasas de ahorro deberían impulsar la demanda, “pero creemos que también podríamos asistir a un aumento del desempleo a medida que esos programas destinados a ayudas salariales se vayan agotando”. Por otra parte, el representante de Invesco marcó el camino que deberían seguir los clientes más conservadores para obtener esas rentabilidades futuras, en este entorno actual con la renta fija en negativo y con esas presiones inflacionistas: ser más flexibles y dinámicos. Ir a activos mixtos. Ser menos conservador y dar un paso más. Por último, Miguel Luzarraga señaló que tras muchos años en los que la tecnología ha tenido rentabilidades espectaculares, todavía podemos encontrar compañías interesantes en el mercado, pero hay que ser selectivos: “Tenemos que buscar compañías growth y compañías de calidad”. El objetivo de esta sesión ha sido que los consultores financieros de OVB Allfinanz España conocieran de primera mano la opinión de tres de las mayores gestoras de fondos del mundo, sus perspectivas para el mercado y sus previsiones, de cara a poder recomendar a sus clientes las herramientas más adecuadas según sus necesidades y objetivos individuales. Acerca de Grupo OVB El grupo OVB con sede en Colonia, Alemania, es uno de los grupos de intermediación financiera líderes en Europa. Desde su constitución en el año 1970, la actividad empresarial de OVB se centra en un asesoramiento “Allfinanz” caracterizado por un servicio de consultoría integral y a largo plazo y, sobre todo, orientado al cliente particular. OVB coopera con más de 100 partners de renombre con el objetivo de satisfacer las necesidades particulares de sus clientes con productos competitivos en ámbitos como la protección personal y de ingresos, la previsión para la jubilación, así como la creación y la protección del patrimonio y su crecimiento. Actualmente, OVB está presente en 15 países europeos. 4.702 consultores financieros a tiempo completo asesoran actualmente a 3,35 millones de clientes. OVB Holding AG cotiza desde julio 2006 en la bolsa de valores de Fráncfort (Prime Standard, ISIN DE0006286560). Es posible consultar esta nota de prensa en: www.ovb.es > Noticias

Contacto Nombre contacto: Tania Soto Ruiz Descripción contacto: Teléfono de contacto: +34 620 083 376

Imágenes

https://bit.ly/3itHGOf

Pie de foto: Los ponentes de las gestoras de fondos en la mesa redonda de OVB Autor: OVB Allfinanz España, S.A.

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2021/07/1226927/1626332898_1507_NP_Tres_de_las_mayores_gestoras_de_fondos_del_mundo_presentan_en_OVB_Allfinanz_Espan_a_sus_perspectivas_para_el_mercado_1_.pdf