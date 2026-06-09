Tres proyectos de Polaris en México son seleccionados en el Programa de Desarrollo Mixto

Polaris, seleccionada en Programa de Desarrollo Mixto - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Los tres proyectos solares de Polaris presentados al Programa de Desarrollo Mixto de México han sido seleccionados para avanzar a la fase final de negociación con la Comisión Federal de Electricidad, sumando cerca de 250 MW de capacidad de generación solar y más de 180 MWh de almacenamiento energético

México, 9 de junio de 2026.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía") anunció que la Secretaría de Energía de México (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han concluido el primer proceso nacional de selección competitiva bajo el Programa de Desarrollo Mixto de la CFE.



El proceso se puso en marcha mediante una Solicitud de Propuestas (Request for Proposals, "RfP") emitida en febrero de 2026, y los proyectos presentados fueron evaluados de acuerdo con los Lineamientos para Programas de Desarrollo Mixto publicados por SENER en enero de 2026. El 5 de junio de 2026, la CFE y la SENER anunciaron que el volumen final adjudicado superó el objetivo inicial, con aproximadamente 8.000 MW de proyectos seleccionados para avanzar dentro del programa.



Como parte de este proceso de adjudicación, Polaris se complace en anunciar que los tres proyectos de su propiedad presentados al Programa de Desarrollo Mixto han sido seleccionados para avanzar a la fase final de negociación contractual con la CFE. Estos tres proyectos representan aproximadamente 250 megavatios (MW) de capacidad de generación de energía solar, junto con más de 180 MWh de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (Battery Energy Storage Systems, "BESS"), ubicados en regiones energéticas estratégicamente importantes de México.



Los tres proyectos avanzarán ahora hacia la negociación y firma de acuerdos definitivos, incluidos contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreements, "PPA"), así como acuerdos de accionistas y de gobernanza. La CFE ha indicado que los acuerdos definitivos se formalizarán previsiblemente antes de finales de julio de 2026. Una vez finalizados dichos acuerdos, Polaris proporcionará más detalles específicos de cada proyecto, incluidos los costes estimados de capital y los calendarios de construcción.



El Programa de Desarrollo Mixto representa la mayor iniciativa de contratación de energías renovables y almacenamiento energético emprendida en México. El programa fue creado para facilitar alianzas estratégicas entre la CFE y desarrolladores del sector privado para el desarrollo, financiación, construcción, operación y mantenimiento de nuevas instalaciones de generación y almacenamiento eléctrico en todo el país. La iniciativa constituye un componente central de la estrategia de expansión del Sistema Eléctrico Nacional de México y busca acelerar el despliegue de nueva capacidad de generación necesaria para respaldar el crecimiento de la demanda eléctrica industrial, comercial y residencial. El programa fue diseñado para incorporar aproximadamente 6.500 MW de nueva capacidad renovable y de almacenamiento energético antes de 2029.



Una característica clave del Programa de Desarrollo Mixto es el marco contractual a largo plazo entre la CFE y los participantes privados seleccionados. Los acuerdos propuestos de compraventa de energía y de peaje energético con una duración de 25 años están destinados a proporcionar flujos de ingresos estables y predecibles que respalden la financiación de proyectos y faciliten la participación de prestamistas nacionales e internacionales, fondos de infraestructura, inversores institucionales, agencias de crédito a la exportación y socios estratégicos.



Para Polaris, el avance exitoso de los tres proyectos representa un hito importante en la estrategia de la compañía para expandir su plataforma de energías renovables y almacenamiento energético en México y consolidarse como socio a largo plazo en los objetivos de transición energética y desarrollo de infraestructuras del país.



El CEO Marc Murnaghan comentó: "México representa uno de los mercados de crecimiento más atractivos dentro de la cartera de Polaris. La selección exitosa de los tres proyectos fortalece aún más la plataforma de crecimiento a largo plazo de la compañía en un mercado caracterizado por un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, una creciente actividad industrial y una necesidad continua de nueva infraestructura de generación y almacenamiento. Polaris sigue avanzando en una cartera de múltiples oportunidades adicionales de proyectos en México que se encuentran en diferentes etapas de evaluación, permisos y desarrollo comercial".



Polaris mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles a largo plazo en América Latina y el Caribe y espera colaborar con todas las partes interesadas durante el proceso de aprobación e implementación.



Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una compañía canadiense cotizada dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Es una empresa de alto rendimiento y financieramente sólida que contribuye a la transición energética.



La cartera de la compañía incluye una planta geotérmica (82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

Contacto

Nombre contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Descripción contacto: Relaciones con Inversores

Teléfono de contacto: +1 647-245-7199