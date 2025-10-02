Tres referentes españolas nominadas para los Women in Tech Europe Awards 2025

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

Anna Cejudo, Mercedes Serrano y Carme Artigas nominadas españolas en los premios europeos más prestigiosos del sector tecnológico

Madrid, 2 de octubre de 2025 – Women in Tech, la organización internacional líder en diversidad tecnológica anuncia la presencia de tres destacadas profesionales españolas entre las finalistas de los Women in Tech Europe Awards 2025, que se celebrarán el próximo 6 de octubre en Bruselas.

Los galardones, que reconocen el talento, la innovación y el impacto de las mujeres en el ecosistema tecnológico, reunirá a líderes, startups y referentes de toda Europa en una gala que se ha consolidado como una de las citas más relevantes del sector. Las tres representantes españolas nominadas son

Anna Cejudo, Co-founder & Co-CEO de Founderz, finalista en la categoría Start-Up Award.

Con más de una década de trayectoria emprendedora, hoy lidera Founderz, la escuela de negocios online líder en Europa en formación en Inteligencia Artificial, con más de 250.000 alumnos en 50 países. Esta nominación reconoce su visión y su apuesta por una innovación con propósito, así como el liderazgo de una startup tecnológica escalable y de alto impacto que trabaja para democratizar el acceso a una educación de calidad y reducir la brecha digital y de género, garantizando que nadie se quede atrás.

Mercedes Serrano, Iberia Cloud & AI Country Leader en Oracle, nominada al Most Impactful Initiative Award

Su trayectoria combina la dirección de equipos internacionales con una sólida experiencia en estrategia, transformación digital y liderazgo en la adopción de la nube y la inteligencia artificial. Su capacidad de movilizar talento y generar impacto a gran escala la convierten en referente de iniciativas con verdadero alcance social y empresarial. La nominación reconoce sus iniciativas visionarias y transformadoras, así como su firme compromiso por construir un mundo tecnológico más inclusivo y equitativo.

Carme Artigas, Co-Chair & AI Advisory Board de Naciones Unidas, candidata al Tech Diplomacy Award.

Con más de 25 años de experiencia en innovación tecnológica y política digital, Carme ha impulsado proyectos pioneros en Big Data e IA y ha ocupado cargos de gran relevancia institucional y corporativa. Su papel como puente entre tecnología, ética y diplomacia global encarna a la perfección el propósito de esta categoría, en la que se reconoce su liderazgo internacional y su capacidad de influir en la agenda tecnológica global desde organismos multilaterales.

“Es un orgullo ver cómo el talento español está siendo reconocido en el ámbito internacional. Estas nominaciones demuestran que España cuenta con mujeres líderes capaces de impulsar proyectos transformadores en tecnología, innovación e impacto social”, afirma Patricia Arboleda, directora general de Women in Tech Spain Chapter.

Los Women in Tech Europe Awards se celebran anualmente desde 2022 y en su cuarta edición. Reconocen el liderazgo y la innovación de mujeres que marcan la diferencia en el sector tecnológico en todo el continente.

Sus múltiples categorías abarcan desde el emprendimiento hasta la diplomacia tecnológica, la iniciativa social o el liderazgo global, con galardones como Aspiring Teen Award, Most Disruptive Award, Best Ally Award, Woman in Web3 Award o Lifetime Achievement Award, entre otros.

Además, las ganadoras europeas se convierten automáticamente en candidatas para los Women in Tech Global Awards, lo que les otorga una plataforma de visibilidad internacional, que se celebrará en París el 14 de noviembre en el Hôtel du Petit Luxembourg.

La ceremonia tendrá lugar el 6 de octubre de 2025 en Bruselas y congregará a líderes del ámbito empresarial, académico e institucional, consolidándose como un escaparate del talento femenino europeo y un catalizador de alianzas para un futuro digital más inclusivo.

