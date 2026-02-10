Trescal y Marqués, con Microsoft, presentan las novedades sobre EU GMP e IA para la industria farmacéutica

Trescal y Marqués en colaboración con Microsoft - Marqués
Trescal y Marqués, en colaboración con Microsoft, organizan unas jornadas presenciales exclusivas en Madrid y Barcelona para analizar los cambios normativos que marcarán el futuro del marco EU GMP. Un encuentro dirigido a profesionales del sector farmacéutico que abordará los nuevos borradores regulatorios y el impacto de la Inteligencia Artificial en entornos GMP, con una visión técnica, aplicada y orientada a 2026
Barcelona, 10 de febrero de 2026.- Trescal y Marqués, en colaboración con Microsoft, organizan unas jornadas presenciales exclusivas y gratuitas en las oficinas de Microsoft en Madrid y Barcelona, para informar a los profesionales del sector farmacéutico sobre los cambios normativos relacionado con EU GMP.
El objetivo: informar, analizar y presentar conclusiones sobre los cambios normativos que marcarán el 2026 relativos a los nuevos borradores EU GMP, con especial foco en las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial dentro de la industria farmacéutica.
Estas sesiones ofrecerán una visión técnica y aplicada para adaptar el uso de IA en entornos GMP, abordando el impacto del futuro Anexo 22 EU GMP y los cambios en el Anexo 11, junto con otras actualizaciones regulatorias previstas.
¿Qué obtiene el asistente?
- Comprensión de los principales aspectos de la actualización del marco regulador EU GMP (nuevos borradores de capítulo 4 - Documentación, Anexo 11 - Sistemas informatizados, y nuevo Anexo 22 - Inteligencia Artificial).
- Novedades relacionadas con el nuevo borrador del Anexo 11.
- Cómo se regulará la IA bajo EU GMP y el alcance del Anexo 22.
- Tendencias tecnológicas y casos prácticos aplicados a la industria farmacéutica.
- Perspectiva de los expertos sobre el futuro tecnológico del sector y su impacto operativo.
- Ambiente exclusivo en las oficinas de Microsoft, para conocer otros profesionales del sector, aprender sobre tendencias y actualidad, compartir experiencias y realizar networking.
Fechas y ubicaciones
- Madrid · 17 de febrero · La Finca, Pozuelo de Alarcón.
- Barcelona · 19 de febrero · Sant Martí
Horario y agenda
Evento gratuito con aforo reducido. Tras completar el registro, el equipo confirmará la asistencia y solicitará los datos adicionales necesarios para participar.
Reserva de plaza abierta.
