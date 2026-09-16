TRG amplía sus capacidades de servicios de campo con la adquisición de Vista Technology Support

(Información remitida por la empresa firmante)

CLEVELAND, 16 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- TRG, una empresa de la cartera de Gemspring Capital y proveedor global de servicios gestionados centrado en el ciclo de vida completo de los dispositivos finales empresariales, anunció hoy la adquisición de Vista Technology Support ("Vista"), un proveedor especializado en servicios tecnológicos de campo y soporte en el Reino Unido e Irlanda. Esta adquisición amplía las capacidades de TRG en materia de servicios de campo y mesas de ayuda en Europa, reforzando los servicios de ciclo de vida de dispositivos que la compañía ofrece en toda la región. No se divulgaron los términos de la transacción.

Vista presta servicios tecnológicos de campo y soporte a empresas que atienden directamente al público en sectores como el comercio minorista, la hostelería, el ocio y la atención sanitaria. Sus capacidades abarcan la instalación y el despliegue, el mantenimiento preventivo, la ingeniería de reparación y resolución de incidencias, el soporte de mesa de servicios y la adquisición de equipos informáticos. Vista cuenta con una plantilla de más de 400 empleados, entre ellos ingenieros de campo, especialistas en mesas de servicios, técnicos de preparación de equipos y gestores de proyectos, distribuidos por el Reino Unido e Irlanda.

"Vista es líder en el mercado, cuenta con un sólido modelo de servicio, una profunda experiencia técnica y relaciones duraderas con los clientes", afirmó Sean Kennedy, fundador y consejero delegado de TRG. "La adquisición amplía nuestras capacidades de servicios de campo en Europa y refuerza nuestra capacidad para gestionar la adquisición, implementación, mantenimiento, reparación y soporte de dispositivos finales empresariales, allí donde operen nuestros clientes".

"Vista supone una valiosa incorporación a nuestro negocio en Europa", señaló Kevan Mutton, director general de TRG Europe. "El equipo aporta una gran experiencia en servicios de campo que amplía nuestra presencia en el Reino Unido e Irlanda y fortalece nuestra capacidad para atender a clientes en toda Europa".

"Hemos construido un negocio sólido a lo largo de tres décadas, y unirnos a TRG representa un emocionante paso adelante", declaró James Pepper, consejero delegado de Vista. "Seguiremos prestando los servicios en campo y el soporte 24/7 de los que nuestros clientes dependen a diario para sus tecnologías de misión crítica, ahora respaldados por la plataforma y los recursos globales de TRG".

Acerca de Vista Technology Support

Fundada en 1995, Vista Technology Support es un proveedor de servicios tecnológicos de campo y soporte con sede en Cardiff (Gales), que presta servicios a empresas orientadas al cliente en los sectores minorista, de hostelería, ocio y sanitario. La compañía ofrece servicios de instalación y despliegue, mantenimiento preventivo, ingeniería de reparación y mantenimiento, soporte de mesa de ayuda y adquisición de equipos informáticos en todo el Reino Unido e Irlanda. Para más información, visite www.vistasupport.com.

Acerca de TRG

TRG es un proveedor global de servicios gestionados que administra y protege el ciclo de vida completo de los dispositivos terminales empresariales. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios que abarca todo el ciclo de vida del dispositivo, incluyendo adquisición, configuración, despliegue, reparación en centro especializado, gestión de activos y soluciones integradas de ciberseguridad. Con sede en Cleveland, Ohio, TRG cuenta con instalaciones en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Para más información, visite www.trgsolutions.com.

Acerca de Gemspring Capital

Gemspring Capital, una firma de capital privado con sede en Westport (Connecticut) y 5.100 millones de dólares en capital bajo gestión, ofrece soluciones de capital flexibles a empresas del mercado intermedio. Gemspring colabora con equipos directivos de gran talento y adopta un enfoque de asociación para impulsar el crecimiento de los ingresos, la creación de valor y la obtención de ventajas competitivas sostenibles. Las empresas objetivo registran ingresos de hasta 2.000 millones de dólares y operan en sectores como aeroespacial y defensa, servicios empresariales, servicios al consumidor, servicios financieros y de seguros, atención sanitaria, industria, software y servicios basados en tecnología. Para más información, visite www.gemspring.com.

Contacto para medios

Zubin Malkani Gemspring Capital zubin@gemspring.com

Amy Martin Responsable de Marketing, TRG amartin@trgsolutions.com

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