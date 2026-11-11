Triana celebra su aniversario en Madrid; 20 años de taberna, tapeo y buen comer - Triana

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos décadas después de su apertura, el restaurante del Grupo Triana, conmemora su trayectoria con una celebración especial el próximo 12 de noviembre con un cóctel y música en directo, y el lanzamiento de El Alma de Triana, una serie audiovisual que recorre la identidad del barrio sevillano a través de sus oficios, su memoria, sus bares y el flamenco.

Madrid, 11 de noviembre de 2026.- Este 12 de noviembre, Triana celebrará su vigésimo aniversario con una cena especial que contará con música en directo y una ambientación diseñada por Alberto Batres, especializado en moda flamenca.

La cena de aniversario consistirá en un menú especial tipo cóctel por 39,50 € por persona. Reservas disponibles en la web https://trianarestaurante.es/.

El aniversario coincide con El Alma de Triana, una serie audiovisual con la esencia del barrio sevillano a través de cuatro protagonistas y cuatro universos: El Barro, La Memoria, La Barra y El Compás.

Hay tradiciones que sobreviven al paso del tiempo porque siguen encontrando su lugar en la vida cotidiana. Hace 20 años, una parte de esa esencia encontró su espacio en Madrid con la apertura de Restaurante Triana, un proyecto que celebra ahora dos décadas de recorrido reivindicando tres conceptos que definen su identidad: tapeo, taberna y tradición.

Su vigésimo aniversario representa una oportunidad para poner en valor una manera de entender la gastronomía vinculada al encuentro, el tapeo, la taberna y la tradición. Desde esa filosofía, Triana ha construido una identidad inspirada en el carácter del barrio sevillano que le da nombre, trasladando a Madrid parte de su imaginario gastronómico y cultural.

Como parte de la celebración, el próximo 12 de noviembre, Triana organizará una cena especial abierta al público, con música en directo y una ambientación diseñada por Alberto Batres, diseñador especializado en moda flamenca. La velada incluirá una muestra de sus creaciones y trajes, acercando a los asistentes al universo estético y cultural del flamenco.

La celebración estará abierta a todo el público. Quienes deseen sumarse a esta ocasión especial podrán reservar desde ya su plaza para disfrutar de un menú especial tipo cóctel por 39,50 € por persona. El restaurante está ubciado en C. de Narváez, 39, Retiro, Madrid.

El aniversario coincide también con la presentación de El Alma de Triana, una serie audiovisual que se adentra en el barrio sevillano para descubrir qué permanece de su identidad a través de las personas, los oficios y las historias que mantienen viva su esencia. El proyecto propone una mirada a cuatro expresiones de la cultura trianera: El Barro, La Memoria, La Barra y El Compás.

El primer capítulo, El Barro, está dedicado a la tradición alfarera y al trabajo artesanal hecho con las manos, una de las expresiones históricas del barrio, a través de la voz y experiencia de Antonio Librero, creador de BarroAzul. La Memoria explora la historia y la identidad trianera a través de Elisa Lasso, periodista y trianera de generaciones. Por su parte, La Barra cuenta la cultura de taberna, el encuentro y la vida cotidiana con Bodega/Bar Vargas como testigo. Finalmente, El Compás se adentra en el flamenco como expresión cultural y parte inseparable de la identidad del barrio, de la mano del bailaor Miguel Vargas.

Uno de los aspectos que distingue la propuesta gastronómica de Triana es su apuesta por una cocina pensada para todos. Hace unos años, tras la pandemia, el equipo de Triana se fijó el reto de conseguir que toda su carta fuera apta para celíacos. Y lo ha logrado. El resultado es una carta que conserva todo el sabor de las recetas originales para que más gente pueda disfrutar de una gastronomía sin barreras.

Esta filosofía ha sido también el resultado de un importante trabajo de investigación y desarrollo (I+D), impulsado durante la pandemia, que permitió al equipo profundizar en técnicas y procesos para conseguir frituras de alta calidad con rebozados sin gluten. El resultado es una propuesta en la que platos tradicionalmente asociados a la gastronomía de taberna mantienen su esencia y se disfrutan por igual, tanto por los comensales celíacos como por quienes no tienen restricciones alimentarias. Una manera de entender la gastronomía en la que compartir la mesa no implica renunciar al sabor ni a la experiencia.

Veinte años después de su nacimiento en Madrid, Restaurante Triana celebra su recorrido mirando hacia aquello que permanece: la importancia de reunirse, compartir y mantener vivas las tradiciones. Una forma de entender la gastronomía que trasciende los platos y que encuentra en la mesa su principal punto de encuentro. Porque, al final, parte del alma de Triana está también en esa manera de vivir y compartir que sigue encontrando su lugar en Madrid.

La cena de aniversario consistirá en un menú especial tipo cóctel por 39,50 € por persona. Reservas disponibles en la web trianarestaurante.es. El restaurante está ubciado en C. de Narváez, 39, Retiro, Madrid.

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