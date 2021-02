El Tribunal desestima la demanda de ROHM Semiconductor USA por no infracción de las patentes de MaxPower

-El Tribunal desestima la demanda de ROHM Semiconductor USA por sentencia declaratoria de no infracción de las patentes de MaxPower Semiconductor y compensa el arbitraje

SAN JOSE, Calif., 15 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- MaxPower Semiconductor, Inc. (MaxPower), proveedor de productos semiconductores de potencia de alto rendimiento, anunció hoy que, tras una audiencia el 4 de febrero de 2021, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California desestimó la demanda de ROHM Semiconductor USA LLC (ROHM USA) por juicio declarativo de no infracción de las patentes de MaxPower. El tribunal sostuvo que el Acuerdo de Licencia de Tecnología (TLA) de MaxPower con ROHM Co., Ltd. (ROHM Japan; 6963:JPTokyo) vincula a las filiales de ROHM Japan, incluyendo ROHM USA, y que el mismo acuerdo requiere que ROHM USA arbitre sus reclamaciones sin infracción.

"Nos complace que la Corte haya concedido nuestra moción para obligar al arbitraje. Esperamos resolver la disputa sobre la violación de ROHM de nuestra tecnología MOSFET de trinchera no exclusiva de larga duración y licencia de patente. Estamos seguros de que prevaleceremos en el arbitraje, y tenemos la intención de seguir protegiendo agresivamente nuestros activos tecnológicos y otros derechos de propiedad intelectual," dijo el Dr. Mohamed Darwish, presidente y consejero delegado de MaxPower.

Roger Cook, asesor principal de MaxPower, comentó: "ROHM ha estado utilizando este procedimiento de juicio declarativo inapropiado para evitar la resolución arbitrada de la disputa de licencia de tecnología que implica la venta de MOSFET de trinchera de carburo de silicio por parte de ROHM. Afortunadamente, la resolución de esta disputa debería seguir adelante."

Acerca del CasoFrente a la afirmación de MaxPower de que ROHM Japan estaba incumpliendo sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Licencia de Tecnología, el 23 de septiembre de 2020, ROHM USA presentó una demanda contra MaxPower que buscaba una sentencia declarativa de que los MOSFET de carburo de silicio (SiC) de ROHM no infringen cuatro patentes de MaxPower U.S. La orden de la Corte por la que se desestima la demanda y obliga a ROHM USA al arbitraje se puede encontrar en https://www.pacermonitor.com/public/case/36415380/Rohm_Semic...,_LLC_v_MaxPower_Semiconductor,_Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3064841-1&h=3554538112&u...], Caso No. 20-cv-06686-VC.

Acerca de MaxPower Semiconductor Inc.MaxPower Semiconductor, Inc. es una empresa de semiconductores de potencia de vanguardia integrados dedicada a ofrecer tecnologías/productos innovadores y rentables probados en el campo que optimizan las soluciones de administración de energía. MaxPower es una empresa privada con una cartera IP muy fuerte y expansiva fundada por un equipo de renombre internacional en la industria de la tecnología energética. Para obtener más información, visite https://www.maxpowersemi.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3064841-1&h=3565918550&u...]

