(Información remitida por la empresa firmante)

-El Tribunal Regional de Colonia ratifica la orden judicial contra AEKE por infringir el diseño registrado de Speediance para su equipo de fitness Gym Monster

El tribunal dictaminó que el equipo de fitness de AEKE infringe el diseño registrado de Speediance en la UE y prohibió su publicidad, oferta y venta en Alemania.

SHENZHEN, China, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen Speediance Life Tech Limited ("Speediance"), creador del sistema inteligente de entrenamiento de fuerza Gym Monster, anunció hoy que el Tribunal Regional de Colonia (Landgericht Köln, Caso nº 31 O 132/26) ha confirmado una medida cautelar contra Shenzhen Qudong Future Technology Co., Ltd. ("AEKE") por infringir el diseño registrado de Speediance en Alemania.

Tras la identificación del producto en disputa de AEKE en la feria FIBO, Speediance emprendió acciones legales de inmediato y envió una carta de advertencia a AEKE el 16 de abril de 2026. El 17 de abril de 2026, el Tribunal Regional de Colonia dictó una medida cautelar que prohíbe a AEKE publicitar, ofrecer o vender el equipo de fitness en disputa en Alemania.

Posteriormente, AEKE impugnó la medida cautelar, lo que derivó en una audiencia ante el Tribunal Regional de Colonia el 25 de junio de 2026. Tras la audiencia, el tribunal confirmó la medida cautelar provisional en su totalidad, ratificando la vigencia de la orden original dictada el 17 de abril de 2026. La resolución exige además la retirada del mercado alemán de los productos en disputa y el material publicitario relacionado.

Speediance posee la propiedad intelectual registrada de Gym Monster y busca protegerla para sus líneas de productos en los mercados donde opera. Como empresa fundada en ingeniería y diseño originales, Speediance mantiene su compromiso con la protección de sus innovaciones y con una industria donde la competencia se basa en ideas, no en la imitación. Speediance fomenta la competencia leal y las nuevas ideas, pero esta debe desarrollarse dentro del marco de la protección de la propiedad intelectual. Speediance seguirá defendiendo sus innovaciones a nivel mundial, impulsando el futuro del fitness inteligente.

Speediance continúa invirtiendo en tecnologías de fitness inteligente de última generación, incluyendo entrenamiento asistido por IA, sistemas de resistencia inteligentes y experiencias de entrenamiento personalizadas, con la misión de hacer que el entrenamiento de nivel profesional sea más accesible.

Acerca de Speediance

Speediance es una empresa de tecnología de fitness inteligente dedicada a redefinir el entrenamiento de fuerza mediante hardware inteligente, entrenamiento con IA y experiencias de fitness conectadas. Su catálogo de productos incluye Gym Monster, VeloNix y Speediance Wellness+. Gracias a la continua innovación en ingeniería de hardware, inteligencia de software y diseño de experiencia de usuario, Speediance permite a personas de todo el mundo alcanzar resultados de fitness más inteligentes y personalizados.

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