COMUNICADO: El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido concede a Celgard una orden interina contra Senior (1)

- El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido concede a Celgard una orden interina contra Senior que previene la importación de separadores de batería en Reino Unido

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 12 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), ha presentado recientemente una solicitud de orden urgente contra Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, Inglaterra. El 7 de mayo, de manera ex parte, el tribunal del Reino Unido concedió una orden interina con el fin de impedir que Senior importara a Reino Unido ciertos separadores de batería, una medida que se va a mantener hasta por lo menos la próxima audiencia sustantiva contra Senior. El tribunal del Reino Unido también ha concedido la solicitud de Celgard para la notificación alternativa de la medida cautelar a Senior a través de la entidad de Senior sita en Estados Unidos. Celgard buscará una medida cautelar a lo largo del proceso, reclamando el uso indebido de secretos comerciales de Celgard contra Senior.

Antes de ello, el 2 de marzo, Celgard presentó una demanda contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (de forma colectiva, Global Venture) (colectivamente, demandados en el WDNC) en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Occidental de Carolina del Norte (WDNC) acusados de apropiación indebida de secretos comerciales, prácticas comerciales desleales y engañosas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento injusto y apropiación indebida. Celgard presentó también una segunda demanda modificada contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc., y Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (de forma colectiva, Farasis), Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (colectivamente Global Venture) (colectivamente demandados en el NDCA) por infracción de patente, incumplimiento de contrato e incumplimiento de pacto implícito de buena fe y actuación leal ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Norte de California (NDCA).

La demanda en el WDNC alega que los demandados en el WDNC, entre los que se encuentra un exempleado de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, ahora director de tecnología de Senior-China y quien se cambió el nombre a Bin Wang tras una solicitud de Senior-China, intencional e ilícitamente se apropiaron indebidamente de secretos comerciales y también de información confidencial de Celgard, y siguen haciéndolo. También se alegan otras violaciones legales diversas.

La segunda demanda modificada en el NDCA alega que los demandados en el NDCA han violado la Patente Reexpedida de Estados Unidos de Celgard RE47, 12 May. (la patente '520) - , anteriormente la Patente de Estados Unidos 6,432,586 (la patente '586), en relación a los separadores revestidos con cerámica, y la Patente de Estados Unidos de Celgard 6,692,867 (la patente '867), de separadores de polipropileno, aparte de otras violaciones legales e incumplimientos. Ver comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800162-1&h=2190308867&u...].

En diciembre del año 2019, Celgard interpuso una primera demanda modificada en el NDCA que incorporó a la demanda a los demandados Farasis, Sun Town y Global Venture. Ver comunicado. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800162-1&h=2709824162&u....]

En el mes de septiembre de 2019, Celgard interpuso una demanda contra Senior, que comercializa separadores a nivel mundial que fabrica en Shenzhen, China. La demanda de Celgard alega que Senior ha violado las patentes estadounidenses '520 y '867 de Celgard en separadores de polipropileno y separadores revestidos con cerámica, y se ha apropiado de ellas indebidamente y de forma ilícita, utilizando indebidamente secretos comerciales e información confidencial propiedad de Celgard, entre otras violaciones, solicitando una indemnización por daños y perjuicios. Ver comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800162-1&h=4281440316&u...].

En septiembre de 2019, Celgard consiguió el éxito al llegar a un acuerdo en la demanda por infracción de patente contra Targray International. Ver comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800162-1&h=2052663086&u...]. Celgard también consiguió el éxito al interponer dos demandas en junio de 2019, contra MTI Corporation. Ver comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2800162-1&h=3379197558&u...].

La concesión de la medida cautelar y el exitoso resultado de los casos contra Targray y MTI solidifica aún más la integridad de la propiedad intelectual (IP) de Celgard en lo que respecta a los separadores revestidos y no revestidos para baterías de iones de litio. Celgard seguirá luchando contra la explotación injusta de su tecnología y su IP, de cara a proteger sus activos y clientes.

Acerca de Celgard y Polypore

Celgard está especializada en membranas microporosas revestidas y no revestidas fabricadas por un proceso en seco que se utilizan como separadores, que son un componente clave de las baterías de iones de litio. La tecnología de separador de batería de Celgard es importante para el rendimiento las baterías de iones de litio para vehículos de propulsión eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC es una filial de propiedad complete de Polypore International, LP, una compañía de Asahi Kasei Company.

