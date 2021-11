Triditive ganadora de The Global Water Challenge Barcelona, de GoHub

La tecnología de Fabricación Aditiva Automatizada desarrollada por Triditive recibe el premio ‘The Global Water Challenge’ de GoHub, en Barcelona. La startup Triditive, cuenta con el potencial de solucionar problemas tan acuciantes como la escasez de componentes críticos y el colapso logístico al asegurar el servicio ‘just-in-time’ para cualquier tipo de industria

Barcelona, 26 de noviembre de 2021. Triditive, la startup pionera en fabricación aditiva automatizada en España, ha sido galardonada en ‘The Global Water Challenge’, de GoHub. Premio que recibe gracias a su software de automatización en la nube.



‘The Global Water Challenge’ Barcelona se celebró el pasado martes en el Tech Spirit Barcelona. Un evento que conecta a las mejores startups con necesidades tecnológicas a nivel global para la digitalización sostenible de la industria.



En este sentido, y debido a la ruptura de las cadenas de suministros a nivel global, Triditive propone una solución para digitalizar los procesos de producción y facilitar la fabricación aditiva y el abastecimiento de componentes críticos.



Según Mariel Díaz, CEO de Triditive: “Se reducen costes de fabricación y, además, se asegura el servicio ‘just-in-time’ con un abastecimiento hiperrápido de tan solo 24 horas”.



En virtud de este galardón, Triditive recibirá hasta 3 millones de euros de inversión de GoHub. También contará con acceso a la red de expertos y mentores de GoHub e IBM, y tendrá la oportunidad de desarrollar un caso de uso remunerado en Global Omnium, una de las compañías de agua más grandes del mundo.



Mariel Díaz, elegida recientemente como una de las mujeres referentes del emprendimiento innovador seleccionadas por el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, ha sido quien ha recogido el premio: “Es todo un honor poder marcar este día en el calendario”, asegura. “Ser elegidos por el Bank of America como una de las 7 empresas del mundo capaces de crear una tecnología para el cambio, precisamente por influir en los ‘stocks’”.



El sistema desarrollado por Triditive digitaliza el inventario, analiza el coste y tiempo de fabricación y ejecuta la pieza desde una misma plataforma. Una fórmula que fomenta la producción de proximidad, otorgando una mayor independencia a las industrias, y atacando a los problemas de desabastecimiento y colapso logístico que afronta la sociedad en un futuro muy cercano: hoy.



Dentro de los retos que plantea ‘The Global Water Challenge’, la propuesta tecnológica de Triditive resuelve multitud de ellos: digitalización de sistemas e inventario, reducción de costes y automatización de procesos, reducción de impacto por envíos logísticos transoceánicos y aumento de la eficiencia, con lo que reduce exponencialmente los tiempos de ejecución y envío de las piezas.



The Global Water Challenge



The Global Water Challenge es uno de los proyectos insignia de GoHub, perteneciente al grupo valenciano Global Omnium. Un evento que conecta a las mejores startups con las necesidades tecnológicas a nivel global, con el objetivo de hacer una gestión más eficiente y sostenible de los recursos, así como optimizar los procesos de la industria.



El jurado estuvo compuesto por Isabel Giménez, manager de GoHub Barcelona; Enric Delgado, chief technology officer de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel; Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, y Jordi Aguasca, director de Transformación Tecnológica y Disrupción de Acció.



La hoja de ruta comenzó en Nueva York y, tras Barcelona, ha tenido su réplica en el ecosistema nórdico con epicentro en Helsinki. Para 2022, está prevista su llegada a Canadá y Ámsterdam.



Acerca de Triditive



Triditive es una empresa española que desarrolla tecnología propia de automatización de la fabricación aditiva para escalar la producción a nivel industrial. Se ha establecido rápidamente como el líder mundial en la automatización y escalabilidad de la fabricación aditiva.



Triditive fue cofundada por Mariel Díaz (CEO), Jose Camero (CBDO) y Sergio Martinez (CTO). La compañía ha abierto recientemente una fábrica de casi 2.000m² en Asturias, España, que pretende ser la fábrica de fabricación aditiva más grande de España, en términos de capacidad de producción.



El hardware AMCELL automatiza el proceso de impresión 3D de principio a fin y se conecta a través del software EVAM para dar conectividad remota de las máquinas, seguimiento y trazabilidad completa de las piezas fabricadas, además de la planificación de producción en fábrica y control de calidad.







