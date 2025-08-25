(Información remitida por la empresa firmante)

- Trinasolar encabeza la clasificación ESG de BNEF para fabricantes globales de módulos fotovoltaicos, liderando la industria en desarrollo sostenible

CHANGZHOU, China, 25 de agosto, 2025/PRNewswire/ -- Recientemente, BloombergNEF, autoridad líder en energías renovables, publicó su último informe, que evalúa la resiliencia y la innovación de siete importantes fabricantes de módulos fotovoltaicos en un mercado global dinámico. BNEF destacó la estrategia global de Trinasolar, su sólida rentabilidad, su innovación tecnológica pionera y su excelente desempeño en sostenibilidad. A mayo de 2025, Trinasolar obtuvo la puntuación ESG más alta entre todos los fabricantes de módulos fotovoltaicos evaluados, lo que reafirma su liderazgo en desarrollo sostenible.

El informe hizo especial hincapié en el uso de electricidad renovable por parte de los fabricantes en la producción. En 2023, Trinasolar puso en marcha 47 proyectos de ahorro energético en 32 plantas de fabricación a nivel mundial. Sus instalaciones de producción generaron 223.794 MWh de electricidad renovable in situ, convirtiéndose en una fuente clave de energía limpia para sus operaciones. La empresa también optimizó la gestión energética, logrando reducciones significativas en el consumo energético total por unidad: un 39,5 % menos en productos celulares y un 40,2 % menos en módulos, en comparación con 2020.

Los logros de Trinasolar han sido reconocidos por autoridades internacionales. Varias de sus plantas en Changzhou, Suqian y Yancheng, China, fueron nombradas Fábricas Verdes Nacionales. En 2023, la certificación "Fábrica de Carbono Cero" de la planta de Trinasolar en Yiwu se elevó a cuatro estrellas. Sus módulos Vertex N recibieron las certificaciones de Huella de Carbono y EPD de UL Solutions, Elementa 2 obtuvo EPD e ISO 14067, y el TrinaTracker Vanguard 1P obtuvo la Verificación de Huella de Carbono de Bureau Veritas. Estos galardones destacan la solidez de Trinasolar en la fabricación sostenible y su compromiso de ofrecer soluciones más sostenibles y con bajas emisiones de carbono a clientes globales.

BNEF señaló que, a medida que la energía solar reemplaza rápidamente a los combustibles fósiles, los inversores y los organismos reguladores priorizan el desempeño de sostenibilidad y la transparencia de los fabricantes. En el primer semestre de 2025, Trinasolar recibió varias distinciones ESG, incluyendo el premio "Workplace for All" de Bloomberg Green, el Premio Standard Pioneer de BSI y la Certificación Plata del Estándar ESG de la Iniciativa de Administración Solar. Estos galardones subrayan el progreso de Trinasolar en la gestión ESG, la calidad de la divulgación y la sostenibilidad general.

De cara al futuro, Trinasolar seguirá impulsando tecnologías de fabricación sostenible y promoviendo una cadena de suministro ecológica para acelerar la transición global hacia energías limpias y bajas en carbono. La empresa mantiene su compromiso de fortalecer las prácticas ESG y de colaborar con socios de todo el mundo para contribuir a un futuro con cero emisiones netas.

