TrinaTracker obtiene un pedido para un sistema de seguimiento solar inteligente de 108 MW en Colombia

CALDAS, Colombia, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, el proveedor líder de soluciones de seguimiento solar inteligente que forma parte de Trina Solar Co Ltd (SHA: 688599), ha firmado un acuerdo de suministro de seguidores solares con Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), para suministrar al parque fotovoltaico Tepuy Solar en Colombia con 108 MW de sistemas de seguimiento inteligentes, incluidos los pioneros rastreadores Vanguard 1P de TrinaTracker, algoritmos inteligentes y plataformas Trina Smart Cloud.

El Parque Solar Fotovoltaico Tepuy se encuentra en la provincia de Antioquia, al noroeste de Colombia. Es desarrollado por la Empresa de Energía Eléctrica de Medellín, la empresa de generación de energía más grande del país. POWERCHINA realiza EPC que incluye el diseño, suministro, construcción, instalación y puesta en marcha de la central fotovoltaica. TrinaTracker es el proveedor exclusivo del proyecto.

Los seguidores Vanguard 1P de TrinaTracker están diseñados para grandes plantas de energía solar en terreno plano. El diseño requiere menos sistemas de conducción y controladores por megavatio, lo que reduce los costes de materiales y ahorra horas de mano de obra durante la instalación del proyecto. Menos cimientos de pilotes hacen que el producto sea más adecuado para los robots de limpieza, y los sistemas de doble amortiguador reducen la posibilidad de que los seguidores se dañen con vientos fuertes.

El sistema de seguimiento inteligente de TrinaTracker está integrado con la estructura del rastreador + algoritmo + plataforma e incluye la unidad de control del rastreador, SuperTrack y la plataforma de monitoreo Trina Smart Cloud. El sistema puede aumentar la generación de energía hasta un 8% en comparación con la de los sistemas de seguimiento solar convencionales. También proporciona mejores funciones de monitoreo de los seguidores durante la operación del sistema, lo que reduce los costes operativos y de mantenimiento del cliente y disminuye las pérdidas de generación de energía.

Latinoamérica es uno de los mercados más importantes para los seguidores solares, y Colombia, una de las economías más grandes de la región, tiene un enorme potencial para el desarrollo de la generación de energía fotovoltaica. La consultora internacional S&P Global afirma que más del 80% de los sitios fotovoltaicos terrestres en Latinoamérica utilizan seguidores solares, con una penetración de mercado significativamente superior al promedio global del 45%.

La colaboración de TrinaTracker en el proyecto Tepuy es un buen augurio para un mayor crecimiento en el mercado latinoamericano. Al introducir la tecnología de seguimiento solar inteligente más avanzada en la región y brindar un diseño integral de sistemas, entrega y servicio posventa, TrinaTracker continuará impulsando el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en Latinoamérica, agregando más energía verde muy necesaria a la región.

