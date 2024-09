Trintech Connect reúne a clientes y socios para acelerar la transformación financiera

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los eventos anuales Trintech Connect reúnen a clientes y socios globales para acelerar las iniciativas de transformación financiera

AON, Bertel O Steen, Capital One, Chick-fil-A, Danish Crown, Fidelity, Haleon, HP y Whole Foods entre los presentadores de clientes de Trintech

DALLAS, 19 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- Trintech, un proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, inicia esta semana sus eventos anuales Trintech Connect, diseñados para reunir a los clientes y socios globales de Trintech para avanzar en el conocimiento de los productos, compartir sus experiencias utilizando las soluciones de Trintech y discutir las mejores prácticas en varias industrias y verticales.

"Trintech Connect está diseñado para empoderar a nuestros clientes, a través del intercambio de conocimientos y la colaboración entre pares, con el fin de maximizar su inversión en tecnología e impulsar la transformación de la productividad en sus empresas", afirmó Tamir Sigal, director de marketing de Trintech. "Nuestro objetivo es brindarles a nuestros clientes oportunidades significativas para colaborar con sus pares y escuchar a los líderes de la industria y a los expertos en productos, todo con el propósito de empoderarlos para dar el siguiente paso en su viaje de transformación financiera".

Los eventos Trintech Connect proporcionarán oportunidades para interactuar en persona con otros clientes, socios y especialistas en productos, con agendas repletas de historias de clientes, mesas redondas y sesiones de trabajo específicas de productos para obtener información e inspiración. Algunos de los clientes de Trintech que planean compartir sus experiencias de transformación financiera con Trintech son: AON, Bangor Savings Bank, Big Lots, Bertel O Steen, Brandsdal Group, Carrols, Carter Bank & Trust, Campus USA Credit Union, Capital One, Chick-fil-A, CNG Holdings, Comerica, CommonSpirit, Danish Crown, Ferraro Foods, Fidelity, Fifth Third Bank, Forum Credit Union, Genesco, Genworth, Haleon, HomeTrust Bank, HP, Jack in the Box, LGH Hotels Management, Lids, PNC Bank, Pan-American Life Insurance Group, RWS, Ten Lifestyle Group, Texas Roadhouse, Utah Community Credit Union, Whole Foods, Wright-Patt Credit Union y Yo! Sushi.

Varios socios de Trintech y líderes de opinión de la industria también patrocinarán y realizarán presentaciones en estos eventos de Trintech Connect, entre ellos Accounting Transformation, Bakerfield Solutions, Capgemini, Forvis Mazars, KPMG, M3, Marcum LLP, Planful, Proservartner, Protiviti y The Recon Group. Puede acceder a los detalles completos de cada evento regional a continuación:

Acerca de Trintech

Trintech permite que las personas puedan dedicar su tiempo a lo que más les importa. Nuestra plataforma y nuestras soluciones basadas en la nube permiten a miles de clientes de todo el mundo liderar la transformación de la productividad en sus organizaciones financieras y contables, impulsando la eficiencia, garantizando la precisión para mitigar el riesgo y potenciando la toma de decisiones estratégicas. Haga que el tiempo cuente con Trintech.

Como líder en gestión de cierres financieros, Trintech tiene su sede en Plano, Texas, y cuenta con oficinas y revendedores estratégicos en Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica, África y Asia Pacífico. Con un sólido ecosistema de socios, Trintech colabora con más de 100 empresas para crear una red de negocios interconectados. Para obtener más información sobre Trintech, visite www.trintech.com.

Contacto de medios:Kelli ShoevlinDirectora de Marketing y Comunicaciones Corporativas Globaleskelli.shoevlin@trintech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trintech-connect-reune-a-clientes-y-socios-para-acelerar-la-transformacion-financiera-302253533.html