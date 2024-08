(Información remitida por la empresa firmante)

- Trintech logra otro trimestre récord en reservas gracias a una innovación significativa y al éxito del cliente

Integris, Purdue Federal Credit Union, Jenni Kayne e Insomnia Cookies se encuentran entre las empresas que se asociaron con Trintech en el segundo trimestre

DALLAS, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, un proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, continúa expandiendo su liderazgo en el mercado y su presencia global en el segundo trimestre después de un primer trimestre récord. Liderada por una mayor adopción de la cartera de soluciones de conciliación y cierre financiero de Trintech, Trintech ha aumentado las reservas aproximadamente un 20 % interanual durante la primera mitad de su año fiscal, un testimonio de la cartera de soluciones probada de la empresa, impulsada por una innovación de vanguardia y respaldada por un equipo dedicado y orientado al cliente.

"Con la obtención de nuevos clientes, la integración de Frontier y Accurate en las operaciones de Trintech, el aumento de las implementaciones en los clientes existentes, la ampliación de la colaboración y la innovación continua de soluciones, específicamente en IA, no podría estar más orgulloso de los logros de este equipo en la primera mitad de nuestro año fiscal", afirmó Darren Heffernan, consejero delegado de Trintech. "Sabemos que no existe una solución única para todos, por lo que nuestra Adra Platform (para el mercado medio) y Cadency Platform (para empresas) están diseñadas para abordar las diversas necesidades de todos los mercados. Estamos orgullosos de liderar el camino en la entrega de plataformas de cierre financiero impactantes, eficientes y confiables que continúan generando valor para nuestros clientes de todos los tamaños, a nivel mundial."

Algunos de los nuevos clientes de muestra en las regiones de América, EMEA y APAC que han adoptado las soluciones de Trintech este trimestre son: Ascent Hospitality Management, Bank of the Rockies, Binance Asia Services Pte, Bowery Residents' Committee, Chemical Guys, Douglas GmbH & Co, Empower Healthcare Solutions, Insomnia Cookies, Integris, Ivy Hospitality, Jenni Kayne, Metropolitan St. Louis Sewer District, Miner's Inc., Nitto Inc., PEG Companies, PriorityTrust, Purdue Federal Credit Union, SEI Group, Svea Renewable Solar AB, Taco Time Northwest, y The Eastern Company, por nombrar algunos.

"En Trintech, nuestro compromiso con las capacidades agnósticas y pioneras en el mercado nos distingue en la industria. Al ofrecer soluciones que se integran perfectamente con una amplia gama de sistemas y plataformas, brindamos a nuestros clientes la flexibilidad para adaptarse y evolucionar sin verse limitados por las limitaciones tecnológicas. Este enfoque garantiza que nuestros clientes aprovechen sus inversiones existentes y adopten innovaciones futuras con una experiencia de cliente excepcional. Nuestras capacidades agnósticas combinadas con la experiencia del cliente no son solo palabras para Trintech, son una piedra angular de nuestra misión de impulsar la excelencia y la adaptabilidad en cada proceso de cierre financiero", continuó Heffernan.

La inversión continua de Trintech en su cartera refleja su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que impulsen la eficiencia y la excelencia operativa. Con su último lanzamiento de Cadency, Trintech fortalece su capacidad para respaldar los servicios bancarios y financieros con conciliaciones diarias al introducir nuevos flujos de trabajo que permiten directamente la generación de informes bancarios y las integraciones de red Swift. Además, el lanzamiento presenta compatibilidad con idiomas de múltiples bytes, lo que permite a los usuarios trabajar con datos en japonés, chino, tailandés, vietnamita y coreano, lo que amplía las opciones de implementación tanto para los clientes nuevos como para los existentes. Además, el nuevo Automation Dashboard y Scheduler fortalecen las capacidades de automatización existentes, ofreciendo a los equipos de finanzas y contabilidad una visibilidad completa de la automatización de tareas activas y en curso y la capacidad de programar/ejecutar automatizaciones sin asistencia de TI. Trintech continúa liderando la carga en la automatización impulsada por IA para los procesos de cierre financiero y está entusiasmado de compartir nuestros nuevos avances para todas las soluciones de Trintech con clientes y socios en nuestros eventos Trintech Connect insignia este otoño.

Trintech ha sido reconocido con varios premios de la industria en la primera mitad del año, incluido el mantenimiento de su clasificación n° 1 en cinco cuadrículas para software de cierre financiero en el informe de verano de 2024 de G2, siendo nombrado líder del mercado en el informe de éxito del cliente de software de gestión de cierre financiero de FeaturedCustomers de 2024, siendo nombrado Líder en ISG's Provider Lens™ Finance and Accounting Platforms 2024 por sus capacidades de Record to Report y, más recientemente, incluido en la lista Fast Tech 2024 de Tech Titans y en la lista Fast 50 de Dallas Business Journal.

Acerca de Trintech

Trintech permite a la gente recuperar tiempo para lo que más importa. Nuestra plataforma y soluciones basadas en la nube permiten a miles de clientes en todo el mundo liderar la transformación de la productividad en sus organizaciones financieras y contables, impulsando la eficiencia, garantizando la precisión para mitigar el riesgo y potenciando la toma de decisiones estratégicas. Haga que el tiempo cuente con Trintech.

Como líder en gestión de cierre financiero, Trintech tiene su sede en Plano, Texas, con oficinas y revendedores estratégicos en Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica, África y Asia Pacífico. Con un sólido ecosistema de socios, Trintech colabora con más de 100 empresas para crear una red de negocios interconectados. Para obtener más información sobre Trintech, visite www.trintech.com.

Contacto para Medios:Kelli ShoevlinDirector, Global Corporate Marketing & Communicationskelli.shoevlin@trintech.com

