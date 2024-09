(Información remitida por la empresa firmante)

- Trintech es nombrado socio de innovación de Workday y obtiene los distintivos de solución empaquetada de Workday

La asociación redefine el enfoque de las conciliaciones financieras, integrando funciones avanzadas de cierre y conciliaciones complejas para agilizar los procesos de cierre

DALLAS, 11 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy que se ha convertido en socio de innovación de Workday. Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY) es un proveedor líder de soluciones para ayudar a las organizaciones a gestionar a sus empleados y dinero. Esta asociación proporciona una integración más ágil entre Workday Financial Management y las soluciones de Trintech para la gestión del cierre financiero, la conciliación de cuentas y los procesos de correspondencia de transacciones.

Workday Financial Management unifica una gama completa de capacidades financieras básicas para ayudar a proporcionar a las organizaciones la información, la agilidad y la eficiencia en tiempo real necesarias para satisfacer las complejas necesidades del panorama empresarial actual.

"Con la creciente complejidad de las operaciones financieras, las organizaciones quieren soluciones integradas que puedan agilizar sus procesos de cierre financiero", afirmó Mekaela Davis, directora socia de Trintech. "Nuestra asociación con Workday combina nuestra profunda experiencia en automatización del cierre financiero con Workday Financial Management, creando un espacio de trabajo donde los equipos de finanzas y contabilidad pueden priorizar tareas comerciales críticas, trabajar de manera más eficiente y ganar confianza en sus cifras de fin de período".

Las Solutions for Workday de Trintech están diseñadas para ayudar a abordar las complejidades de los procesos de conciliación y cierre que quedan fuera del alcance principal de Workday. Los usuarios pueden automatizar la recopilación de transacciones financieras externas en múltiples sistemas eliminando procesos manuales y reduciendo la dependencia de los equipos de TI internos. Las soluciones pueden relacionar millones de transacciones con cuentas financieras en segundos, enviando los asientos del diario al libro mayor de Workday para un cierre financiero más rápido y preciso. Esta automatización mejora la precisión y ayuda a mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral de los equipos de contabilidad, lo que permite más tiempo para la planificación y el análisis financieros estratégicos.

Beneficios principales:

Automatizar la comparación y el análisis de transacciones: automatice la comparación multidireccional de gran volumen y analice tendencias en grandes conjuntos de datos de múltiples fuentes.

automatice la comparación multidireccional de gran volumen y analice tendencias en grandes conjuntos de datos de múltiples fuentes. Reducir el riesgo e informar con agilidad: obtenga una mayor precisión de los informes financieros en tiempo real mientras reduce el riesgo

obtenga una mayor precisión de los informes financieros en tiempo real mientras reduce el riesgo Reducir el tiempo de cierre: reduzca el tiempo de cobro de transacciones y complete procesos de conciliación complejos hasta en un 50 %.

reduzca el tiempo de cobro de transacciones y complete procesos de conciliación complejos hasta en un 50 %. Retener el talento clave de F&A: la automatización de la recopilación y conciliación de datos complejos ayuda a reducir drásticamente el estrés en el lugar de trabajo y mejorar la retención de empleados.

Puede encontrar más información sobre la integración de Trintech en Workday Marketplace, que proporciona fácil acceso a las soluciones creadas por Workday y sus socios.

Para obtener más información sobre la asociación entre Trintech y Workday, programe un tiempo con nosotros en el próximo Workday Rising y regístrese para la sesión de conferencias de Trintech, "Reimagining the Financial Close: The Promise of AI-Enabled Automation".

Acerca de TrintechTrintech le da a la gente tiempo para lo más importante. Nuestra plataforma y soluciones basadas en la nube permiten a miles de clientes en todo el mundo liderar la transformación de la productividad en sus organizaciones financieras y contables, impulsando la eficiencia, garantizando la precisión para mitigar el riesgo y potenciando la toma de decisiones estratégicas. Haga que el tiempo cuente con Trintech.

Como líder en gestión financiera cercana, Trintech tiene su sede en Plano, Texas, y cuenta con oficinas y revendedores estratégicos en Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica, África y Asia Pacífico. Con un sólido ecosistema de socios, Trintech colabora con más de 100 empresas para crear una red de negocios interconectados. Para obtener más información sobre Trintech, visite www.trintech.com.

