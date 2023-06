(Información remitida por la empresa firmante)

- TripleLift incorpora a Adolfo Villagómez y Tony Wells como consejeros independientes para reforzar los negocios de medios minoristas y direccionabilidad de datos

NUEVA YORK, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- TripleLift, la plataforma de tecnología publicitaria que eleva la publicidad digital, ha anunciado hoy el nombramiento de Adolfo Villagómez y Tony Wells, líderes en medios de comunicación y publicidad, como consejeros independientes. Ambos han trabajado durante décadas en algunas de las marcas más importantes del mundo, como Verizon y The Home Depot. Sus incorporaciones al consejo aumentarán la capacidad de TripleLift para ofrecer servicios en los espacios de medios minoristas y direccionabilidad de datos.

TripleLift es una de las empresas de más rápido crecimiento en el sector de los medios digitales. Nacida como empresa de anuncios nativos programáticos en 2012, su innovación continua ha dado lugar a nuevos productos para vídeo en línea, televisión conectada y formatos de visualización. En el año transcurrido desde que compró la plataforma de activación de datos 1plusX, la empresa ha convertido esa tecnología en nuevos productos de segmentación de audiencias que benefician tanto a editores como a anunciantes en entornos con restricciones de cookies. La empresa también está aprovechando su experiencia al servicio de grandes plataformas sociales y de búsqueda para ofrecer esas mismas soluciones a clientes del ecosistema de medios minoristas, en rápido crecimiento.

Adolfo VillagómezAdolfo Villagómez es el consejero delegado de Progress Residential, proveedor líder de viviendas unifamiliares de alquiler en Estados Unidos, con aproximadamente 100.000 viviendas gestionadas. En ese puesto, él y su equipo aprovechan la tecnología y los datos para transformar el sector del alquiler de viviendas ofreciendo soluciones innovadoras y escalables que crean una experiencia excepcional para los residentes.

Antes de unirse a Progress Residential, Adolfo fue presidente del negocio online de The Home Depot y director de Marketing para las operaciones minoristas de la compañía en EE.UU. En The Home Depot, fue responsable de todas las actividades digitales, incluyendo homedepot.com, una operación de comercio electrónico líder en la industria que alcanzó más de 20.000 millones de dólares en ventas en 2021. También supervisó todas las actividades de marketing y marca de The Home Depot, incluida la red de medios de comunicación de la empresa. Anteriormente ocupó cargos en McKinsey & Company y DuPont.

"Adolfo tiene una larga trayectoria en marketing digital, negocios basados en datos y en dar prioridad a los clientes. Estas tres áreas son fundamentales para la estrategia de TripleLift y son un ingrediente importante para nuestro éxito pasado y futuro", dijo Dave Clark, consejero delegado de TripleLift. "Una parte considerable de nuestro negocio está al servicio de los clientes empresariales, al igual que el gran minorista que dirigió durante la última década. Contar con su sabiduría a la hora de ejecutar nuestros planes de medios para minoristas será de un valor incalculable."

"La publicidad nativa comprende soluciones en la intersección de formatos creativos, inventario de medios y capacidades de segmentación, cada uno de los cuales es precisamente lo que se necesita para ganar en los medios minoristas", dijo Adolfo Villagómez, nuevo miembro del consejo de TripleLift. "Cuando profundicé por primera vez en la estrategia y las ofertas que TripleLift ha construido, me quedó claro que tienen lo que el sector minorista necesita".

Villagómez posee un máster en Administración de Empresas por la Yale School of Management, así como una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tony WellsTony Wells es un veterano ejecutivo del sector de la publicidad. Recientemente fue vicepresidente Senior de Marketing y director de Medios de Verizon, donde fue valorado por su capacidad para desarrollar negocios y forjar alianzas estratégicas con grandes marcas. Antes de Verizon, Wells fue director de Marca en USAA y también director de Marketing en Schneider Electric, ADT y 24 Hour Fitness. También ha ocupado altos cargos en Visa y Nissan. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Yelp y formó parte de los consejos de administración de la Association of National Advertisers (ANA) y The NY Ad Club.

"Tony ha lanzado productos a escala para algunas de las mayores organizaciones del mundo. A medida que TripleLift avanza hacia su siguiente fase, poder colaborar con él en nuestra propia hoja de ruta reforzará tanto nuestra velocidad como la confianza en la toma de decisiones", afirmó Clark. "También admiramos su prestigio en el sector. Su red profesional y su inspiradora trayectoria beneficiarán a nuestros equipos."

"Como alguien que ha trabajado en la intersección de los medios de comunicación y los datos durante muchos años, conozco de primera mano la importancia de llevar nuevas soluciones al mercado tanto para los anunciantes como para los editores", dijo Tony Wells, nuevo miembro del consejo de TripleLift. "El nuevo producto de segmentación de audiencias de TripleLift ayudará a resolver el problema de direccionabilidad al que se enfrenta toda la industria. Estoy ansioso por trabajar con el equipo para resolver este amplio problema".

Wells se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, y sirvió durante 5 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como oficial de infantería.

