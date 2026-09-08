LA TRIPULACIÓN DE ARTEMIS II ATERRIZA EN STARMUS VIII (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-LA TRIPULACIÓN DE ARTEMIS II ATERRIZA EN STARMUS VIII - 15 AÑOS DESPUÉS DE QUE ARMSTRONG, ALDRIN Y LEONOV INICIARAN SU LEGADO

Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen se unirán a STARMUS VIII en Tenerife y La Palma, continuando una extraordinaria tradición que comenzó con los pioneros de los vuelos espaciales tripulados en las Islas Canarias en 2011.

TENERIFE, Islas Canarias, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quince años después de que STARMUS reuniera a las leyendas que definieron la primera era de la exploración espacial humana, el Festival dará la bienvenida a los exploradores que han abierto su capítulo más reciente.

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen asistirán a STARMUS VIII - The Search for Truth, que tendrá lugar en Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre de 2026.

Su llegada cierra el círculo de la historia de STARMUS.

LOS ORÍGENES DE STARMUS

STARMUS nació en Canarias en 2011 con un encuentro extraordinario dedicado al 50 aniversario del primer vuelo espacial tripulado de Yuri Gagarin.

Entre los que vinieron a Tenerife y La Palma se encontraban algunos de los más grandes exploradores de la historia de los vuelos espaciales: Neil Armstrong, el primer ser humano en caminar sobre la Luna; Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar del Apolo 11 y segundo humano en la Luna; y Alexei Leonov, la primera persona en caminar en el espacio.

Se unieron a ellos astronautas del programa Apollo, científicos ganadores del Premio Nobel, destacados astrónomos, pensadores y músicos.

Armstrong ofreció una de sus escasas conferencias públicas. Aldrin habló sobre el futuro viaje de la humanidad a Marte. Leonov relató los extraordinarios comienzos del programa espacial soviético y su histórica primera caminata espacial.

Pero STARMUS quería crear algo que trascendiera una conferencia científica convencional.

Para conmemorar los 108 minutos de la histórica órbita terrestre de Yuri Gagarin, STARMUS creó la Mesa Redonda de los 108 Minutos: exactamente 108 minutos en los que algunas de las mentes más brillantes del mundo pudieron abordar las preguntas más trascendentales a las que se enfrenta la humanidad.

El primer debate histórico tuvo lugar en el Gran Telescopio Canarias (GTC) del Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. Neil Armstrong y Alexei Leonov se sentaron alrededor de la misma mesa con Brian May, Richard Dawkins, Jill Tarter, premios Nobel y otros científicos y pensadores destacados para una conversación sin precedentes de 108 minutos sobre la humanidad, la ciencia y nuestro futuro en el cosmos.

Se convirtió en una de las tradiciones más emblemáticas de STARMUS.

En ediciones posteriores, 108 Minutes ha reunido a figuras extraordinarias como Stephen Hawking y Jane Goodall, premios Nobel, astronautas del programa Apollo, pensadores y artistas —personas que rara vez coincidirían— para abordar algunas de las preguntas más importantes sobre la humanidad, nuestro planeta y nuestro futuro.

STARMUS Y EL LEGADO DEL APOLLO

La exploración espacial ha sido fundamental para STARMUS a lo largo de su historia.

STARMUS fue fundada en 2011 por el astrofísico Dr. Garik Israelian y el guitarrista de Queen y astrofísico Sir Brian May. Desde entonces, nueve astronautas de la era Apollo se han unido a STARMUS, incluyendo algunas de las figuras más célebres en la historia de la exploración espacial humana y varios de los doce humanos que caminaron sobre la Luna.

Esta extraordinaria conexión alcanzó uno de sus puntos culminantes en 2019, cuando STARMUS V en Zúrich, bajo el título "Un Salto Gigante", celebró el 50 aniversario del Apollo 11 y los primeros pasos de la humanidad en otro mundo.

Seis astronautas del programa Apollo participaron en esa edición especial, entre ellos Buzz Aldrin, Walt Cunningham, Rusty Schweickart, Al Worden, Charlie Duke y Harrison Schmitt, tres de ellos astronautas que caminaron sobre la Luna.

Se unieron a una extraordinaria reunión de científicos, astronautas y artistas que celebraban uno de los mayores logros de la humanidad.

Hans Zimmer, Brian May, Rick Wakeman, Steve Vai y otros músicos actuaron durante una celebración musical especial del programa Apollo y el legado de Stephen Hawking.

Esa edición también marcó otro momento histórico.

Buzz Aldrin recibió la primera Medalla Stephen Hawking a la Trayectoria Profesional, en reconocimiento a una vida que transformó la relación de la humanidad con el cosmos.

DEL APOLLO A ARTEMIS

Ahora, STARMUS deja de celebrar el legado de Apollo para centrarse en la generación que impulsa la exploración humana.

A principios de este año, Artemis II llevó a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra sanos y salvos, convirtiéndose en los primeros humanos en viajar a la Luna en más de medio siglo.

Durante su histórico viaje, los cuatro astronautas se alejaron más de la Tierra que cualquier otro ser humano antes que ellos.

Artemis II representa mucho más que un regreso al espacio lunar. Ha abierto una nueva era de exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y ha allanado el camino para futuras misiones a la superficie lunar y, en última instancia, a las profundidades del Sistema Solar.

En octubre, tres miembros de esa tripulación histórica —Wiseman, Glover y Hansen— visitarán Tenerife y La Palma para STARMUS VIII.

La conexión es innegable.

En 2011, STARMUS llevó a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov a las Islas Canarias para inspirar a una nueva generación narrando la historia del primer gran salto de la humanidad al espacio.

En 2026, los miembros de la tripulación de Artemis II llegarán para continuar esa historia.

DIEZ AÑOS DE LA MEDALLA STEPHEN HAWKING

Su participación coincide además con otro importante aniversario de STARMUS.

STARMUS VIII celebra los 10 años de la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica, creada en 2016 por Stephen Hawking y STARMUS para reconocer a las personas que han transformado la comprensión pública de la ciencia y el lugar de la humanidad en el Universo.

Durante la última década, la Medalla ha reconocido a un extraordinario grupo de científicos, comunicadores, cineastas, exploradores y artistas, entre ellos Hans Zimmer, Neil deGrasse Tyson, Buzz Aldrin, Jane Goodall, Brian May, Christopher Nolan, Sir David Attenborough y Sir Ridley Scott.

La Medalla refleja uno de los principios fundacionales de STARMUS: que los mayores descubrimientos de la humanidad alcanzan su máximo potencial cuando se comunican más allá de los laboratorios y las universidades, a través de historias, imágenes, música, exploración y la experiencia humana.

Este compromiso con la divulgación científica se extiende mucho más allá del propio Festival. La educación y la participación pública han sido fundamentales para STARMUS desde sus inicios. STARMUS ha impartido cientos de conferencias gratuitas en más de 35 universidades e instituciones educativas, llegando a más de 20.000 estudiantes. Sus Campamentos Científicos gratuitos han recibido a más de 250.000 personas, con más de 130 talleres, exposiciones interactivas y stands científicos que acercan la ciencia directamente a jóvenes, familias y al público en general.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE EXPLORADORES

STARMUS VIII se celebra bajo el lema "La búsqueda de la verdad" y reúne a una extraordinaria comunidad internacional, entre la que se incluyen Geoffrey Hinton, Steven Pinker, Christiana Figueres y May-Britt Moser, junto a premios Nobel, astronautas, científicos, líderes tecnológicos, pensadores y artistas de renombre internacional.

Junto a la tripulación de Artemis II, STARMUS VIII dará la bienvenida a dos figuras legendarias de los vuelos espaciales tripulados: Chris Hadfield, astronauta, excomandante de la Estación Espacial Internacional y uno de los comunicadores más influyentes del mundo en la exploración espacial; y Julie Payette, astronauta y exgobernadora general de Canadá, quien realizó dos misiones a bordo del transbordador espacial y sirvió en la Estación Espacial Internacional.

STARMUS VIII se inaugurará el 17 de octubre con un espectacular concierto inaugural en Santa Cruz de Tenerife, con Brian May, Andrea Bocelli, Sarah Brightman y amigos como cabezas de cartel. La velada combinará música, ciencia y algunos de los invitados internacionales más distinguidos de STARMUS, al tiempo que celebrará el décimo aniversario de la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica.

Juntos, añaden otra generación a la extraordinaria tradición de STARMUS de llevar a las personas que realmente han explorado el espacio a una conversación directa con científicos, artistas y el público.

La presencia de Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, junto con Chris Hadfield y Julie Payette, crea un puente notable a través de la historia y el futuro de la exploración espacial humana, desde Gagarin y los pioneros de la primera era de los vuelos espaciales tripulados, pasando por Armstrong, Aldrin y Apollo, hasta la Estación Espacial Internacional y ahora Artemis y el regreso de la humanidad al espacio profundo.

"Nos sentimos honrados y emocionados de unirnos a la reunión STARMUS de este año. Es un legado increíble, y todavía estamos abrumados e inspirados por nuestra pequeña parte en él. La misión Artemis II hizo historia, pero como mis compañeros de tripulación dicen repetidamente, sabemos que se trata realmente de crear el futuro, y estamos emocionados de discutir eso con todos ustedes y, sobre todo, ¡gracias por el apoyo global!" dijo Victor Glover, piloto de Artemis II.

"STARMUS nació con los pioneros que llevaron a la humanidad al espacio y a la Luna", declaró el Dr. Garik Israelian, cofundador de STARMUS. "Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov legaron a STARMUS algo que ha permanecido en su esencia desde entonces: la convicción de que la exploración tiene el poder de transformar nuestra visión de nosotros mismos y de nuestro planeta".

STARMUS se compromete a garantizar que los logros de Artemis II trasciendan la comunidad espacial, inspirando a los jóvenes a convertirse en los científicos, ingenieros, astronautas, artistas y exploradores que definirán la próxima gran aventura de la humanidad.

El legado que Armstrong, Aldrin y Leonov iniciaron en STARMUS en 2011 continúa ahora con Artemis.

Una nueva generación ha llegado a la Luna. Ahora aterrizan en STARMUS.

Los abonos para el festival y las entradas individuales, incluyendo las del Concierto de Apertura el 17 de octubre, están disponibles en la página web oficial de STARMUS: www.starmus.com .

STARMUS VIII es posible gracias al apoyo del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, Sodepal y sus socios y patrocinadores internacionales.

EE.UU.:Dan DuPontdupont0708@gmail.com+1 202 380 7558

Reino Unido/UE:Nicole Ettingernicole@ettingerpr.com+44 7515 394107

España:Carlos Estebancesteban@llyc.global+34 699 55 28 54

Pablo Maté Sanllorentepablo.mate@llyc.global+34 656 53 72 87

Para más información, visite starmus.com

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