Los trucos de Judit Mascó y Mayte de la Iglesia para elegir los mejores estilismos y posar como una modelo

Esmara, la firma de moda de Lidl, presenta su nueva colección otoño-invierno de la mano de la top model y embajadora de Esmara Judit Mascó, la estilista Mayte de la Iglesia y el fotógrafo Pedro Walter. Esmara estrena además su nuevo lema 'Vestir siendo tú vale la pena', con el que la marca lanza un mensaje de inclusión y aceptación, animando a las mujeres a elegir moda que celebre todas las tallas, cuerpos y edades

Lidl ha presentado su nueva colección otoño-invierno 2025 de Esmara, compuesta por cuatro cápsulas pensadas para adaptarse al estilo de vida de la mujer real en todas sus facetas. En esta ocasión, la marca ha optado por poner en valor el mundo de la fotografía de moda de la mano de tres prestigiosos profesionales: la icónica modelo y embajadora de la firma Judit Mascó, la estilista Mayte de la Iglesia y el fotógrafo de moda Pedro Walter, que han desvelado los secretos infalibles para posar sin complejos vistiendo las nuevas colecciones de Esmara.



La embajadora de Esmara Judit Mascó comparte sus trucos favoritos para sentirte bien y posar como una profesional.



Judit Mascó, embajadora de Esmara y referente en el mundo de la moda, destaca la importancia de elegir moda con la que sentirse cómodas y seguras de nosotras mismas. "Saber lucir lo que llevas en el día a día es esencial, la moda tiene que estar al servicio y no al revés. Y añade "También es bueno tener looks más elevados para proyectar la imagen hacia los demás, pero siendo fiel a una misma y que cuando te mires al espejo te reconozcas. Hay puntos fuertes y otros no tanto, y lo importante es descubrirlos y aprender a conocernos y reconocernos".



Posar de manera favorecedora y lograr salir bien en todas las fotos es algo que pocas dominan tan bien como Judit Mascó. Tras 35 años de carrera recorriendo las principales pasarelas internacionales, la top model desvela sus consejos y secretos infalibles para sacar el máximo partido a las fotos y transmitir seguridad y confianza con cada flash.



1. Naturalidad, una foto queda bien o no, dependiendo de si proyecta algo positivo y auténtico.



2. No tratar de imitar a otras personas, 'sé tú misma', sonreír a la cámara de manera desenvuelta.



3. Jugar con la elegancia de las manos, una pose muy común es tocarse el anillo de una mano con la otra, corta la silueta y crea un efecto de cintura.



4. La luz lo es todo, la luz hace que la expresividad o el look proyecten algo precioso. Por ejemplo, evitar la luz directa del sol al mediodía, para esquivar esas sombras poco favorecedoras en el rostro.



Los consejos de la estilista Mayte de la Iglesia

Las colecciones de esta temporada ofrecen desde básicos urbanos hasta piezas más atrevidas, pensadas para que cada mujer pueda expresarse con confianza. Como explica la estilista Mayte de la Iglesia: ‘’En un armario real, la combinación de piezas clásicas con otras más elevadas es el ejercicio perfecto para aportar equilibrio, estilo y versatilidad en el vestir. El outfit debe ser un reflejo de una misma: cómodo, auténtico y con un toque que marque la diferencia".



El truco, según Mayte, está en "saber mezclar básicos clásicos que siempre funcionan con todo, prendas en colores neutros, como el negro, gris, camel, beige o azul marino, y patrones favorecedores que van a permitir surfear las modas y tendencias siendo la base o el complemento perfecto para después introducir otras prendas o accesorios más llamativos y transgresores". Ese contraste aporta equilibrio y versatilidad. Para lograrlo, Mayte indica los siguientes pasos:



1. Construir un armario cápsula con prendas combinables entre sí para multiplicar los looks sin perder tiempo cada mañana.



2. Buscar siempre la comodidad: sentirse a gusto con lo que se lleva es el primer paso para proyectar estilo.



3. Elegir tonalidades que potencien y realcen la belleza natural. Este truco va a resultar infalible para descubrirlo: observar las venas del interior de la muñeca. Por norma general, si las venas son azules indican un tono de piel frío, con lo cual verdes, azules, violáceos o granates serán aliados. En cambio, si las venas son verdes, estaríamos hablando de un tono de piel cálido, así que prueba a vestir prendas beige, naranja, amarillo y marrón.



4. Los accesorios son aliados clave: un bolso, un cinturón o unos zapatos pueden transformar un conjunto y adaptarlo a distintos momentos del día o incluso de la temporada.



El fotógrafo Pedro Walter da las claves para disparar las mejores fotografías

En palabras de Pedro Walter, "El rol de un fotógrafo de moda es hacer que la persona se sienta a gusto. Las fotos salen bien cuando se siente segura, escuchada y sobre todo guapa. Siéntete libre para moverte, huye del posado estático. Las mejores fotos salen cuando la persona se olvida de que está siendo fotografiada y se deja llevar".



Como último consejo, añade: "ponte música, libérate y. sobre todo, busca una luz favorecedora, evita las luces duras que hagan sombras, y recuerda que las mejores horas para hacerse fotos al aire libre son el amanecer o el atardecer, cuando el sol está bajo la luz es suave y no hace sombras".



Esmara, la marca de moda de Lidl, demuestra una vez más su apuesta por acompañar a las mujeres en su día a día, adaptándose a su estilo, personalidad y necesidades. A través de prendas cómodas, versátiles y basadas en tendencias atemporales, las prendas Esmara están pensadas para conformar el fondo de armario básico de cualquier mujer, fusionando prendas neutrales con otros diseños más atrevidos. Confeccionadas con tejidos sostenibles y disponibles en tallas que oscilan desde la XS hasta la L y desde la 34 hasta la 48, en función de cada prenda, las colecciones Esmara lanzan un mensaje positivo de inclusión, animando a las mujeres a elegir moda que celebre todas las tallas, cuerpos y edades.



Así lo refleja el nuevo lema de Esmara 'Vestir siendo tú vale la pena', que celebra la singularidad femenina y la aceptación de una misma. El nuevo lema de Esmara hace también referencia a la campaña 'Lidl vale la pena', lanzada por la compañía hace un par de semanas a nivel global y que demuestra el compromiso de Lidl con acompañar a las personas en todos los momentos de su vida, ayudándolas a centrarse en lo que es realmente importante, lo que vale la pena.



Con prendas a partir de 2,99 euros, las colecciones permiten crear total looks a partir de 30 euros, demostrando una vez más que con Esmara la calidad no está reñida con el precio.



En palabras de Judit Mascó, "ser embajadora de Esmara es representar a las mujeres reales, es apostar por la singularidad, por la de mujeres que creen en la aceptación de nosotras mismas, y también en la pluralidad de tallas y de cuerpos. Es en definitiva, la moda real y sin complejos".



Descubrir los looks que propone Mayte de la Iglesia con las nuevas colecciones de Esmara

El otoño de Esmara llega cargado de tonalidades rojas, marrones, beige y negro, y combina tendencias como el animal print y el cuero. Además, también incluye accesorios indispensables como botines, chaquetas ultraligeras e incluso balaclavas, que fueron una de las grandes tendencias del pasado invierno y que se mantienen este año. Todo ello, concentrado en 4 colecciones.



