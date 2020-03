Techtronic Industries Co. Ltd. Strategic Financial Relations Limited Isabella Chan Tel.: +(852) 2402 6495 Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Correo electrónico: isabella.chan@tti.com.hk Sitio web: www.ttigroup.com Adrianna Lau +(852) 2114 4987 adrianna.lau@sprg.com.hk Karen Kwan +(852) 2114 4171 karen.kwan@sprg.com.hk Sitio web: www.sprg.com.hk

Sitio Web: http://www.ttigroup.com/