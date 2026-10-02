TTI Milwaukee e Iberent Technology lanzan el renting de herramientas profesionales con el Programa Platinum

Iberent y Milwaukee - IBERENT TECHNOLOGY SA

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo entre TTI Milwaukee e Iberent Technology acerca a empresas y profesionales españoles un nuevo modelo de acceso a la gama de herramientas y equipamiento MILWAUKEE. A través de un renting flexible integrado en el Programa Platinum, ambas compañías combinan el acceso a la herramienta eléctrica profesional con un servicio exclusivo de atención y mantenimiento premium. La alianza refuerza así una propuesta que reúne equipamiento, flexibilidad y servicio para responder a las necesidades profesionales

Madrid, 2 de octubre de 2026.- MILWAUKEE, líder mundial en innovación a batería y referente del sector de la herramienta eléctrica a nivel global e Iberent Technology, compañía española especializada en servicios de renting tecnológico y gestión de activos para empresas, han anunciado hoy la firma de un acuerdo estratégico de partnership para el mercado español. La alianza nace con el objetivo de transformar la manera en que los profesionales y empresas del sector acceden, utilizan y renuevan su parque de herramientas MILWAUKEE, manteniendo un enfoque gremial enfocado en el usuario final profesional



El acuerdo se estructura en torno al modelo de renting operativo de Iberent Technology, que permitirá a los usuarios disfrutar de la gama de productos MILWAUKEE, herramientas de las plataformas M18™ y M12™, bajo cuotas flexibles y sin necesidad de inmovilizar capital, integrado, además, con el resto de los beneficios del Servicio Platinum de MILWAUKEE.



Servicio Platinum + Renting: una propuesta diferencial

El Servicio Platinum de MILWAUKEE representa el nivel más elevado de soporte técnico y atención al cliente, y constituye el eje diferenciador de este acuerdo. Los usuarios que contraten el renting de equipamiento MILWAUKEE disfrutarán de:



• Mantenimiento preventivo y correctivo incluido durante toda la vigencia del contrato



• Acceso prioritario a las últimas innovaciones y novedades de las gamas MILWAUKEE



• Asesoramiento técnico personalizado por especialistas certificados MILWAUKEE



• Gestión integral del parque de herramientas a través de la plataforma digital



Esta combinación convierte el acuerdo en una solución integral y única en el mercado español: el usuario dispone siempre de las mejores herramientas del mercado, en perfecto estado, con soporte garantizado y sin los costes asociados a la propiedad.



Declaraciones

"Este acuerdo con Iberent Technology representa un paso importante en nuestra estrategia para seguir facilitando soluciones al profesional que mejoren su productividad y simplifiquen su día a día. El renting, junto con un servicio postventa integral, facilita el acceso a herramientas Milwaukee de alto rendimiento sin necesidad de realizar una inversión inicial, incorporando mantenimiento integral y reparaciones sin coste adicional durante todo el contrato. El objetivo es claro, que el profesional pueda centrarse en su trabajo, mantener sus equipos en las mejores condiciones, reducir las paradas y una mayor tranquilidad. Con Iberent Technology, Milwaukee suma un aliado clave para desarrollar este modelo de negocio en España".



— Luis Borreguero. General Manager Iberia · Milwaukee



"Iberent Technology nació para hacer que las empresas trabajen mejor, con el equipamiento adecuado y sin las ataduras financieras de la compra. Asociarnos con Milwaukee es la materialización de esa visión: ofrecer a sus clientes no solo el acceso a la gama más completa del mercado, sino también la tranquilidad del mejor servicio postventa. Este acuerdo consolida nuestra posición como referente en renting de equipamiento profesional en España y abre una etapa apasionante para nuestra compañía".



— Thomas Imfeld. CEO · Iberent Technology



"Este acuerdo representa una oportunidad de mercado excepcional. La propuesta de renting con Servicio Platinum de Milwaukee llega en el momento perfecto, cuando las empresas españolas buscan soluciones ágiles, flexibles y que garanticen continuidad operativa".



— Xavier Martínez. Chief Sales & Marketing Officer · Iberent Technology

Contacto

Nombre contacto: Angels Martinez

Descripción contacto: IBERENT TECHNOLOGY SA

Teléfono de contacto: 669238318



