Publicado 25/11/2019 18:04:44 CET

COMUNICADO: TUI celebra Black Friday congelando los precios con descuentos del 7 - TUI

La campaña está activa desde hoy y hasta el lunes 2 de diciembre. En 2019 los consumidores españoles serán, junto a los italianos, los europeos que más comprarán según los últimos informes

El Black Friday arrasa en nuestro país tras un tímido comienzo hace ocho años. Esta campaña se ha convertido en el evento más potente de venta por Internet. En 2019 los consumidores españoles serán, junto a los italianos, los europeos que más comprarán según los últimos informes.

TUI, www.tui.com/es, no se queda atrás y también celebra esta promoción especial desde hoy, 25 de noviembre, hasta el 2 de diciembre, con un 7% de descuento en todas sus reservas. África, América, Asia, Escandinavia, Europa, Oriente Medio, Asia Central, Pacífico, etc. Toda la programación con precios congelados solo durante los próximos días. El período disponible para viajar es hasta el 31 de octubre de 2020. Esta promoción no es acumulable a ningún otro descuento y/o campaña y no están incluidos suplementos aéreos, noches extra, excursiones opcionales, extensiones o tasas aéreas. Tampoco es aplicable a la programación Senior, Venta Anticipada, reservas en camión en África ni reservas de grupos. Todos los descuentos se realizarán sobre el precio base. Es importante recordar que es posible realizar reservas a través de la página web de TUI, www.tui.com/es de una forma fácil, intuitiva y sin esperas. *Consultar condiciones de esta campaña aquí.

Sobre TUI

TUI es la división corporativa emisora en España de TUI Group. Son especialistas en Grandes Viajes a América, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico, con más de 25 años. de trayectoria. TUI une el conocimiento, la capacidad y la seguridad reconocidas en el mercado con el principal objetivo de ofrecer un servicio personalizado de gran excelencia. Siempre con ganas de innovar y de actualizarse, manteniendo el conocimiento especializado y la calidad como la idiosincrasia de la compañía.

