TUI celebra Black Friday con un descuento del 7% en toda la programación

La campaña está activa desde hoy y hasta el martes 1 de diciembre

A pesar de la pandemia del Coronavirus, el Black Friday regresa con nuevas ofertas y descuentos. En 2020, las empresas han adelantado y expandido su periodo de promociones. TUI no se queda atrás y también celebra esta campaña especial desde hoy, 19 de noviembre, hasta el 1 de diciembre, con un 7% de descuento en todas sus reservas.



Como principal novedad, y dada la particular situación global, aumenta el período disponible para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021. Más de un año para poder volver a disfrutar del encanto recorrer el mundo. Un periodo donde la vacuna se confía en que sea la gran aliada. Además, es válida para cotizaciones a medida.



Entre las principales condiciones de esta acción destacan que la promoción no es acumulable a ningún otro descuento y/o campaña y que no es aplicable sobre tasas, extensiones, suplementos aéreos, cambios de tipo de habitación, noches extras o cualquier otro concepto extra. Tampoco es aplicable a la programación de Venta Anticipada, reservas en camión en África ni reservas de grupos. Todos los descuentos se realizarán sobre el precio base.



Es importante recordar que es posible realizar reservas a través de la página web de TUI, es.tui.com, de una forma fácil e intuitiva.



*Consultar las condiciones de esta campaña aquí.



Sobre TUI

TUI es la división corporativa emisora en España de TUI Group. Son especialistas en Grandes Viajes a América, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico, con más de 25 años. de trayectoria. TUI une el conocimiento, la capacidad y la seguridad reconocidas en el mercado con el principal objetivo de ofrecer un servicio personalizado de gran excelencia. Siempre con ganas de innovar y de actualizarse, manteniendo el conocimiento especializado y la calidad como la idiosincrasia de la compañía.







Contacto

Nombre contacto: María Sierra

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 679851792