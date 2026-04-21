Detrás de los negocios más virales de España siempre aparece el mismo nombre, Tumadreanna - TU MADRE ANNA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- Hay videos que se han visto millones de veces. Negocios que de la noche a la mañana se convirtieron en referentes de su sector. Abogados, electricistas, psicólogos, dentistas, estudios de música que de repente empezaron a aparecer en todos los feeds. La academia de policía y guardia civil más viral de España. La pregunta que muy pocos se hacían era siempre la misma: ¿quién hay detrás de todo esto?

La respuesta tiene nombre: Tumadreanna.

Durante seis años, esta agencia madrileña de marketing digital ha operado en la más absoluta discreción. Sin ruido, sin premios, sin apariciones públicas. Solo resultados. Mientras otras agencias llenaban sus redes de case studies y se peleaban por estar en rankings del sector, Tumadreanna hacía una sola cosa: convertir negocios corrientes en fenómenos virales.

El caso que mejor lo resume es el de una empresa de electricistas a la que nadie habría apostado un euro en redes sociales. En menos de tres meses, Tumadreanna la llevó a los 100.000 seguidores. Sin invertir un solo euro en publicidad. El resultado: 200.000 euros de facturación mensual generados directamente desde redes sociales. Un número que muchas empresas del sector no alcanzan en un año.

Pero ese es solo uno de los más de cien clientes que han pasado por la agencia. Porque Tumadreanna no entiende de sectores imposibles. Han hecho viral al abogado más seguido de España. Han llevado a lo más alto al estudio de música más viral del país. Han trabajado con psicólogos, dentistas, profesionales de la formación, negocios de animales. Y también con artistas como Nena Daconte, Dollar Selmouni, Thiago PZK, Jaime Lorente o festivales como Boombastic.

El patrón siempre es el mismo: negocios que antes publicaban al vacío y que después de pasar por Tumadreanna se convirtieron en referentes indiscutibles de su sector.

Al frente de todo esto está Anna Maria Pavlyuk. Ucraniana de origen, española de corazón y con solo 27 años. Construyó Tumadreanna desde Madrid con una convicción que entonces pocos compartían: que cualquier negocio, sin importar su sector, puede ser viral si tiene la estrategia correcta. Seis años después, los números le dan la razón.

La agencia opera desde Madrid pero trabaja con clientes de toda España y Andorra. Pero ahora algo ha cambiado porque Anna siempre tuvo un plan en dos fases. La primera era demostrar que el método funcionaba. Hacerlo con los mejores resultados posibles, en los sectores más inesperados, sin que nadie supiera su nombre. Construir en silencio lo que pocas agencias han conseguido en voz alta. Esa fase está completada.

Y los que llevan tiempo siguiendo el mundo del marketing digital en España se habrán dado cuenta de que algo está pasando. Anna Maria Pavlyuk, la mujer que durante seis años prefirió que hablaran sus resultados, ha empezado a dar la cara. Primero en charlas privadas, donde ya ha compartido su método con más de 500 personas. Después en entrevistas y podcasts donde el sector empieza a descubrir lo que sus clientes ya sabían desde hace años. Cada aparición pública genera la misma reacción: ¿cómo no sabíamos que existía?

La respuesta es sencilla. Anna no necesitaba que la conocieran. Necesitaba tener razón. Y la tenía.

Ahora, con 27 años y los resultados más sólidos del marketing digital español a sus espaldas, empieza la segunda fase. Se ha podido saber que dentro de muy poco Anna Maria Pavlyuk va a revelar por primera vez y de forma pública el método exacto detrás de todo lo que ha construido. El sistema que llevó a un electricista a facturar 200.000 euros al mes desde redes sociales. El mismo que hay detrás del abogado más viral de España, del estudio de música más seguido, de más de cien negocios que hoy son referentes en su sector.

El secreto que durante seis años solo tuvieron sus clientes está a punto de estar al alcance de todos.

Tumadreanna ya no está en la sombra. Y Anna Maria Pavlyuk acaba de empezar.

Más información en www.instagram.com/tumadreanna/.

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