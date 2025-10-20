TUMI invita a 'regalar alegría' estas fiestas

(Información remitida por la empresa firmante)

Descubra regalos atemporales que celebran la artesanía, el propósito y la belleza del detalle

NUEVA YORK, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, TUMI, la marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios, presenta "Regala Alegría", una celebración del regalo con dedicación y el diseño duradero. Como el destino ideal para regalar, TUMI invita a sus clientes a un mundo donde cada detalle es un regalo en sí mismo, donde la forma se fusiona con el sentimiento, y cada viaje comienza con un momento de alegría. Enmarcado por la calidez y la magia de la temporada, "Regala Alegría" captura la esencia de la conexión, la artesanía y el cuidado que definen a la marca.

Al concluir su histórico 50º aniversario, TUMI celebra su legado con una impactante paleta de Negro y Rojo TUMI, su Pantone distintivo, símbolo perdurable de fuerza y propósito. Presentes en algunas de las piezas más icónicas de la marca, como las colecciones Alpha, Alpha Bravo, Voyageur y 19 Degree Aluminum, estos colores celebran la herencia de TUMI y señalan su continua evolución: audaz, resistente y preparada para el futuro.

La combinación de colores Rojo y Negro se presenta en algunas de las piezas más icónicas de TUMI, reinventadas para la temporada con detalles refinados y un estilo vibrante. Entre las piezas más destacadas se incluyen el bolso satchel Double Expansion, el bolso bandolera Dey Trunk, el bolso tote Just In Case™, la mochila plegable y el bolso tote Essential, cada uno de los cuales refleja la meticulosa atención de TUMI al detalle y su compromiso con la belleza funcional, diseñado para viajar con estilo y durar mucho más allá de las fiestas.

Continuando con la celebración de la artesanía, la colección 19 Degree Aluminum ofrece una selección premium de regalos que encarna un diseño atemporal y una sofisticación imperecedera. Desde el equipaje de mano internacional hasta el estuche para puros, el estuche para gafas de sol y el espejo compacto, cada pieza refleja la búsqueda de TUMI por la precisión y la belleza, diseñada para quienes aprecian el arte y el diseño por igual.

Próximamente, de la mano de 19 Degree, el juego de bar 19 Degree Aluminum es un regalo de lujo para los más exigentes, que extiende el icónico código de diseño de TUMI a momentos especiales en casa. Diseñado cuidadosamente para el anfitrión moderno, este juego de aluminio esculpido incluye todo lo necesario para crear el cóctel perfecto, con tarjetas de recetas TUMI personalizadas, y refleja la misión de la marca de acompañar a sus clientes en cada etapa de su vida.

"Durante las fiestas, me encanta encontrar regalos que aporten auténtica alegría y propósito a las personas de mi vida", afirmó Víctor Sanz, director creativo de TUMI. "Los mejores regalos se integran a la perfección en la vida cotidiana, acompañándote al trabajo, de viaje o de vuelta a casa, y son tan significativos para regalar como para usar mucho después de que termine la temporada".

Para él, la colección Arrivé ofrece diseños destacados como la mochila grande Barker y la mochila mediana Larson, definidas por detalles pulidos de fibra de carbono y una precisión inspirada en el mundo del automóvil. Complementan estas piezas los estilos de cuero artesanal de la colección Harrison, como las mochilas Gregory Sling, Warren y Griffen Flap en Burnished Wine Ombré, una técnica de acabado manual que otorga a cada pieza su propia profundidad y carácter tonal. El kit de viaje Frame añade un toque refinado, diseñado para mantener tus esenciales organizados con facilidad.

Para ella, la colección Olas captura una sensación de elegancia y desenfado, combinando un diseño moderno con una sofisticación atemporal. Además, la colección Agent encarna el lujo versátil, diseñada para mujeres que se mueven con fluidez del escritorio a la cena con un estilo refinado y decidido. Para complementar el espíritu festivo, Belden presenta el joyero, el estuche para pasaporte con cremallera y la cartera con cadena en plata metalizada, junto con otros tonos de temporada: regalos que aportan un toque festivo y que perduran mucho más allá de las fiestas. Para un toque final atemporal, el tarjetero Belden, disponible en negro/dorado, siena y avena, captura el espíritu del regalo considerado con elegancia discreta y funcionalidad.

La personalización y los monogramas juegan un papel fundamental esta temporada, reflejando la convicción de TUMI de que el verdadero lujo reside en los detalles. Nuestros servicios de monogramas a medida transforman accesorios de viaje y estilo de vida en recuerdos imborrables. Cada detalle de personalización refleja identidad e intención: un toque final que convierte un diseño funcional en algo profundamente personal, creado para acompañar a quien lo necesita.

Desde nuevos paisajes hasta regresos a casa en vacaciones, cada viaje comienza con un regalo TUMI. Descubra la colección completa en tiendas y online en TUMI.com, y siga a @TUMITravel para inspirarse durante toda la temporada.

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos esenciales de lujo de primera clase para negocios, viajes y alto rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a empoderar los viajes como un compañero de por vida para quienes se mudan y crean en busca de sus pasiones. Para más información sobre TUMI, visite TUMI.com y síganos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

TUMI y el logotipo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2025 Tumi, Inc.

