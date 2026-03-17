TUMI presenta "Mediterranean Escape", celebrando el encanto de la costa y la facilidad de viajar

(Información remitida por la empresa firmante)

La Colección Primavera 2026 presenta nuevos tonos expresivos y un diseño inspirado en destinos, capturando el espíritu de TUMI en vacaciones.

NUEVA YORK, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, la marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios, presenta hoy "Mediterranean Escape", su campaña y colección de temporada Primavera 2026, inspirada en la calidez, el ritmo y la riqueza sensorial de la costa mediterránea. Con nuevos y expresivos colores, estampados y texturas en las siluetas más icónicas de TUMI, la campaña captura una visión alegre y evocadora donde el diseño se fusiona con el destino.

Dirigida por Piero Bressan y fotografiada por Dario Catellani, "Mediterranean Escape" transporta al espectador a Villa Fortaleza y Cala San Vicente en Mallorca, España. La campaña refleja una sensación de tranquilidad, donde el viaje se vuelve inmersivo, expresivo y arraigado en el espíritu del destino.

En el corazón de la colección se encuentra una nueva y audaz paleta de colores de temporada, introducida en las colecciones clave de TUMI, incluyendo la icónica Colección 19 Degree. Verdes tomillo exuberantes, terracota bañada por el sol y un amarillo radiante reimaginan siluetas esculpidas a través de tonos inspirados en el destino. La paleta también se extiende a la familia 19 Degree Aluminum con el International Carry-On en Horizon Blue, un tono de temporada inspirado en la unión del cielo y el mar que aporta profundidad a la distintiva silueta metálica.

Además de 19 Degree, la historia de la temporada se extiende a artículos esenciales de viaje y siluetas de estilo de vida, presentando nuevas texturas y expresiones de materiales diseñadas para evocar la tranquilidad mediterránea. Una cápsula inspirada en la rafia aporta calidez tejida a las recién ampliadas colecciones Olas y Harrison, equilibrando la textura artesanal con la construcción moderna. Los accesorios aún más revitalizan el espíritu sensorial del Mediterráneo. Los colgantes para bolsos inspirados en olivos, flores y limones evocan los mercados al aire libre, los limoneros y las flores de la costa amalfitana, mientras que el colgante para gafas de sol Belden equipa a los viajeros para largas jornadas bajo el sol.

"El Mediterráneo representa un ritmo de viaje más lento e intencional", afirmó Víctor Sanz, director creativo de TUMI. "Para la primavera de 2026, abrazamos esa sensibilidad, la idea de viajar experimentando plenamente cada momento a través de los sentidos. Los sonidos, los olores, los sabores, las texturas y el entorno se unen para crear una conexión emocional duradera mucho después del final del viaje. Infundimos esa riqueza sensorial en nuestras colecciones más icónicas, utilizando el color para contar una historia de movimiento y descubrimiento. En esencia, la colección captura la emoción de la evasión, equilibrada por la precisión y el rendimiento que definen cada pieza TUMI".

La campaña también presenta el nuevo estampado Mediterranean Print en piezas de las colecciones Voyageur, Tegra-Lite™, Belden y Nassau. Audaz pero refinado, el estampado refuerza la energía de la colección, manteniendo el enfoque de TUMI en la precisión y el rendimiento.

"Esta campaña representa una evolución en la forma en que contamos nuestra historia", afirmó Jill Krizelman, vicepresidenta sénior de Marketing Global y Comercio Electrónico de TUMI. "El Mediterráneo brindó el escenario perfecto, celebrando la riqueza de los colores, el romanticismo de los viajes y la profundidad cultural, a la vez que nos dio la oportunidad de revelar un lado más relajado y lúdico de TUMI, como si la propia marca estuviera de vacaciones. Desde la narrativa visual hasta las activaciones inmersivas de la marca en todo el mundo, Mediterranean Escape invita a nuestra comunidad global a sumergirse en el espíritu de la temporada y celebra los viajes como una forma de autoexpresión".

Mediterranean Escape se extenderá más allá de la campaña a través de una serie de experiencias globales inmersivas que celebran el espíritu de la temporada.

La colección Mediterranean Escape ya está disponible en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo. Siga @TUMITravel para ver contenido exclusivo tras bambalinas de la campaña.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Woven MaterialUna selección de bolsos para climas cálidos confeccionados en un tejido similar a la rafia, que aporta una textura natural y un estilo relajado para el día a día. Diseñados con una mentalidad de destino, estos estilos combinan materiales artesanales con siluetas refinadas para viajes, días en la ciudad y momentos de vacaciones.Disponible en: Milos Woven Tote, Olas Woven Small Shoulder Bag, Small Griffin Backpack y Bradner Backpack

Voyageur Q Tote Una bolsa versátil para el día a día, diseñada para adaptarse a la perfección tanto para viajes como para la vida diaria. Espaciosa y a la vez estilizada, la Q Tote ofrece organización práctica y una silueta sencilla, ideal para el trabajo, los fines de semana y los viajes.Colores: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo

Una bolsa versátil para el día a día, diseñada para adaptarse a la perfección tanto para viajes como para la vida diaria. Espaciosa y a la vez estilizada, la Q Tote ofrece organización práctica y una silueta sencilla, ideal para el trabajo, los fines de semana y los viajes.Colores: Pink Clay, Thyme, Mink, Oat, Indigo Mediterranean Print Una colección de estampados inspirados en destinos que aporta una sensación de evasión a los viajes y accesorios cotidianos. Inspirada en los colores, las texturas y la comodidad de la vida mediterránea, cada pieza aporta personalidad, manteniendo el enfoque de TUMI en la funcionalidad y el movimiento. Disponible en: Carry-On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry-On, Just in Case™ Tote, y Teghan Crossbody

Una colección de estampados inspirados en destinos que aporta una sensación de evasión a los viajes y accesorios cotidianos. Inspirada en los colores, las texturas y la comodidad de la vida mediterránea, cada pieza aporta personalidad, manteniendo el enfoque de TUMI en la funcionalidad y el movimiento. Disponible en: Carry-On Packing Set, Malta Pouch Trio, Sunglass Charm, Zip-Around Passport Case, 6 CC Slim Card Case, Expandable Carry-On, Just in Case™ Tote, y Teghan Crossbody 19 Degree CollectionUna colección de policarbonato inspirada en destinos que aporta una sensación de evasión a los viajes modernos. Inspirada en los colores y tonos soleados de la vida mediterránea, cada pieza equilibra un diseño escultural con una ligereza y durabilidad, manteniendo el enfoque de TUMI en el rendimiento, la funcionalidad y la fluidez de movimiento.Novedad en el mundo de 19 Degree, Front Access aporta versatilidad a los viajes en maletas rígidas gracias a su ingeniosa entrada con cremallera en la tapa frontal al compartimento principal. Este novedoso punto de acceso facilita los viajes incluso en los espacios más reducidos. Disponible en: Expandable Carry-On, Large Carry-On, Large Expandable Checked, Front Access Expandable Carry-On, Large Front Access Expandable Carry-On, Medium Front Access Expandable Checked, y Large Front Access Expandable CheckedColores: Pink Clay, Thyme, Washed Yellow, Lilac Gray Iridescent (Expandable Carry-On y Expandable Checked Only), y Light Blue Iridescent (Expandable Carry-On y Expandable Checked Only).

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos esenciales de lujo de primera clase para negocios, viajes y alto rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a empoderar los viajes como un compañero de por vida para quienes se mudan y crean en buscar sus pasiones. Para más información sobre TUMI, visite TUMI.com y síganos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

TUMI y el logotipo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2026 Tumi, Inc.

Contactos para medios de TUMI

TUMI Global PR| pr@tumi.comKarla Otto para TUMI | tumi@karlaotto.com

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