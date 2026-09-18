Turbineh impulsa desde España un modelo de inteligencia artificial 50 veces más eficiente en consumo

Alex Ruiz, fundador y CEO de Turbineh - @Turbineh

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía tecnológica combina investigación y aplicación empresarial para avanzar hacia una IA más sostenible, especializada y soberana frente a los modelos gigantescos. Liderada por Alex Ruiz, emprendedor de éxito que ya triunfó con ChecktoBuild, y con la implicación de Sinai, uno de los grupos españoles de investigación más punteros en el desarrollo de inteligencia artificial

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- TurbineH es una nueva compañía tecnológica española que irrumpe en el mercado con una propuesta ambiciosa: investigar formas de desarrollar una inteligencia artificial más eficiente, especializada y capaz de responder mejor a las necesidades reales de empresas e instituciones.



Uno de sus principales objetivos es avanzar hacia una IA capaz de hacer más utilizando menos recursos, mediante una concepción diferente a la de los grandes modelos generalistas actuales. TurbineH articula una arquitectura basada en micromodelos especializados capaces de trabajar de forma coordinada, utilizando el sistema más adecuado para cada tarea en lugar de recurrir siempre a un único gran modelo.



La compañía combina desde su nacimiento investigación y aplicación empresarial. Desarrolla tecnología que ya está siendo utilizada por clientes en ámbitos como la sanidad privada, los servicios legales o el sector inmobiliario.



Al frente se encuentra Alex Ruiz, emprendedor tecnológico y fundador anteriormente de CheckToBuild, compañía posteriormente integrada en una gran empresa tecnológica norteamericana. Ahora afronta una nueva etapa y quiere contribuir desde España al debate sobre hacia dónde debe evolucionar la IA.



1. Un gemelo digital del conocimiento de cada empresa

Esta visión se traslada ya al mercado a través de Brain Operating System (BrainOS), la tecnología desarrollada por TurbineH para crear un gemelo digital de todo el conocimiento de una organización. BrainOS integra en un mismo entorno la información que actualmente puede estar repartida entre diferentes herramientas, documentos y sistemas.



La filosofía es sencilla: que no sean las empresas las que tengan que adaptarse al software, sino que sea el software el que se adapte a cada empresa.



TurbineH busca reducir la distancia que todavía existe entre las posibilidades reales de la inteligencia artificial y el uso que empresas, instituciones y profesionales hacen de ella, facilitando el acceso a aplicaciones prácticas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.



La eficiencia es otra de las grandes apuestas de TurbineH. Las primeras validaciones han mostrado mejoras de eficiencia de aproximadamente dos veces. El objetivo es avanzar hacia sistemas entre 10 y 50 veces más eficientes, capaces de hacer más utilizando menos recursos.



2. Investigación y tecnología desarrolladas desde España

TurbineH cuenta con un equipo que combina experiencia empresarial y conocimiento científico y tecnológico, y trabaja junto a investigadores del grupo Sinai (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información) de la Universidad de Jaén, de referencia dentro y fuera de España en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial.



Entre los principales investigadores vinculados al proyecto se encuentra L. Alfonso Ureña, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Jaén y director del grupo SINAI, junto con Eugenio Martínez Cámara, profesor titular de la UJA, y Maite Martín-Valdivia, catedrática de esta misma universidad.



Desde SINAI se participa en el desarrollo de ALIA, la iniciativa pública impulsada por el Gobierno de España para avanzar en modelos de inteligencia artificial adaptados al español y a las lenguas cooficiales.



Esta vertiente investigadora avanza de la mano de la actividad empresarial de TurbineH, con el objetivo de trasladar los avances en inteligencia artificial a soluciones y aplicaciones concretas para empresas privadas y administraciones públicas.

Contacto

Nombre contacto: Juan Luis Pavón

Descripción contacto: Turbineh

Teléfono de contacto: 650377564