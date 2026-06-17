Turbo defiende el valor técnico de los bañadores fabricados en España frente a la producción deslocalizada - TURBO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.-

El mercado del equipamiento para deportes acuáticos afronta una encrucijada donde la inmediatez y la reducción de costes marcan la pauta global. Frente a la tendencia de la producción masiva en mercados asiáticos, la firma Turbo ha decidido consolidar su estrategia empresarial en la dirección opuesta, reivindicando el taller textil y la proximidad como las únicas vías viables para garantizar la supervivencia técnica en disciplinas de alta exigencia como el waterpolo, la natación de velocidad y la natación artística.

El control del taller como garantía ante el desgaste del agua

Desde sus instalaciones centrales en Barcelona, la marca pilota un modelo donde el diseño propio y el control directo de cada fase de confección operan como un escudo frente a la pérdida de calidad sectorial. Los bañadores fabricados en España que salen de sus líneas de producción no compiten en volumen, sino en prestaciones mecánicas. En deportes de contacto severo como el waterpolo, donde las prendas sufren constantes agarres, tensiones extremas y una exposición continuada al cloro, la resistencia del tejido y la precisión del patrón determinan el rendimiento del deportista en el agua.

Flexibilidad logística y soluciones a medida para la élite internacional

Esta apuesta por la manufactura local y el aprovisionamiento de materias primas exclusivamente europeas no ha mermado la proyección de la compañía. Al contrario, la flexibilidad que otorga fabricar en origen permite a la empresa ofrecer una capacidad de personalización y una rapidez de respuesta que las cadenas de suministro transoceánicas no pueden asumir. Esta agilidad logística ha convertido a la casa española en el proveedor estratégico de federaciones internacionales, distribuidores y clubes de primer nivel en más de sesenta países.

El cliente institucional, desde un club de barrio hasta una selección olímpica, ya no busca un mero proveedor textil, sino un socio industrial capaz de adaptar el producto a necesidades antropométricas y estéticas muy específicas bajo demanda. Al evitar la sobreproducción y el almacenamiento innecesario, la firma demuestra que la especialización técnica, el oficio heredado y el rigor en los acabados constituyen un valor diferencial sólido, rentable y respetuoso con los recursos en el entorno deportivo contemporáneo.

Contacto

Emisor: TURBO

Contacto: TURBO

Número de contacto: +34 93 383 8711