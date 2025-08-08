Turbofans revoluciona la climatización con radiadores que refrescan el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de agosto de 2025.-

El sistema español que convierte los radiadores en una solución de refrigeración para el verano

Lo último de la empresa española Turbofans, radiadores que también refrescan en verano. Así es, gracias a Turbofans, el innovador accesorio para radiadores fabricado en España, permite climatizar el hogar también en los meses cálidos si se dispone de aerotermia. Un avance único en eficiencia, ahorro y confort que está transformando la forma de entender la calefacción y la refrigeración doméstica.



Con Turbofans, el sistema modular de ventiladores diseñado y fabricado en España, ya es posible aprovechar los radiadores tradicionales para refrigerar estancias. Eso sí, con una condición: el hogar debe disponer de un sistema de aerotermia con radiadores, algo cada vez más común en las viviendas comprometidas con la eficiencia energética.



Esta tecnología, pensada originalmente para mejorar el rendimiento de los radiadores en invierno, ahora multiplica su valor al ser compatible con la refrigeración a través de agua fría —un uso que hasta ahora pocos sabían que podía hacerse con sus propios radiadores.



Una solución 2 en 1 para todas las estaciones

Turbofans se instala en minutos, sin obras ni complicaciones. Mediante un sistema de ventilación por convección forzada, consigue acelerar la transmisión de calor o frío al aire de la estancia, aumentando la eficiencia del sistema de climatización y reduciendo el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada.



"Con aerotermia y Turbofans, puedes olvidarte del aire acondicionado tradicional. Es una forma mucho más económica, eficiente y ecológica de refrescar tu casa, además de mucho más saludable", explica José Luis, CEO de Turbofans.



Diferencias que marcan la diferencia



• 4 veces más potente que las alternativas del mercado.



• Compatible con cualquier tipo de radiador: aluminio, fundición o chapa.



• Modular y adaptable a cualquier longitud.



• Eficiencia total: por cada 1 € de electricidad, se ahorran hasta 10 € en gas.



• Diseño robusto y silencioso, inventado en España.



Mientras otros dispositivos imitan la idea, solo Turbofans garantiza resultados profesionales, por eso es elegido por instaladores especializados en climatización y aerotermia.



Una respuesta real a las nuevas necesidades

Con la subida de los precios de la energía y la búsqueda de sistemas más sostenibles, la aerotermia con radiadores ha ganado protagonismo, pero aún presentaba un reto: enfriar de forma eficiente. Con Turbofans, esa limitación desaparece.



Más de 1.000 hogares en España ya han mejorado su confort con este sistema. Además, el producto también está disponible en Amazon, donde recibe valoraciones destacadas por su efectividad, durabilidad y bajo consumo.

