Turbosteps by Fausto Murillo; la propuesta que busca resolver el mayor problema del fitness - Fausto Murillo

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma combina entrenamientos en vivo, comunidad y estructura para facilitar el cambio sostenible

Madrid, 18 de mayo de 2026. — Uno de los mayores desafíos en el mundo del fitness no es empezar, sino mantenerse. Millones de personas inician rutinas, dietas o programas con motivación, pero terminan abandonando semanas después. No por falta de interés, sino por algo más profundo: la ausencia de un sistema que les permita sostener el cambio.

En ese contexto surge Turbosteps by Fausto Murillo, una plataforma que plantea una idea clara: el problema no es la falta de ganas, sino la falta de estructura, guía y acompañamiento.

Impulsado por Fausto Murillo, el proyecto nace despues de 13 años entrenando a millones de personas y observando un patrón constante. Muchas personas saben que deben hacer ejercicio, pero no saben cómo organizarse, cómo mantenerse constantes o cómo avanzar cuando la motivación desaparece.

Este escenario es especialmente común en mujeres que, tras etapas como el embarazo o cambios en su estilo de vida, sienten que han perdido conexión con su cuerpo. A ello se suman factores como la falta de tiempo, la incomodidad con el entorno del gimnasio o la sensación de no saber por dónde empezar.

Turbosteps responde a estos desafíos a través de tres pilares: estructura, sistema y guía. La plataforma organiza el proceso de entrenamiento, propone un camino claro a seguir y acompaña al usuario para sostener el hábito en el tiempo.

Uno de sus elementos más diferenciales son los entrenamientos en vivo, donde los usuarios no solo siguen una rutina, sino que entrenan en tiempo real con acompañamiento directo. Este formato refuerza la sensación de compromiso y reduce la probabilidad de abandono, generando una experiencia más humana frente a otras soluciones digitales.

A esto se suma una comunidad activa, donde las personas comparten avances, se motivan entre sí y encuentran apoyo en momentos de desmotivación. Un factor clave en un proceso donde la constancia suele ser el mayor obstáculo.

La plataforma integra además orientación en alimentación, contenido educativo y espacios enfocados en la salud mental y emocional, entendiendo que el bienestar no depende únicamente del ejercicio, sino de un equilibrio global.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto está respaldado por la infraestructura de Teravision Technologies, una empresa con más de 250 desarrolladores y experiencia en proyectos para compañías como Amazon, McDonald’s o Disney. Esta base permite construir una plataforma estable, escalable y preparada para evolucionar en el tiempo.

La visión de Turbosteps apunta a un modelo de bienestar más accesible, donde cualquier persona pueda entrenar desde casa, con su móvil, y contar con las herramientas necesarias para avanzar, incluso en los días en los que la motivación no acompaña.

En un entorno donde muchas soluciones prometen resultados rápidos, Turbosteps pone el foco en algo distinto: ayudar a las personas a construir hábitos sostenibles. Porque, como señala su enfoque, el cambio real no ocurre cuando hay motivación… sino cuando existe un sistema que permite continuar sin depender de ella.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Fausto Murillo

PIE DE FOTO: Turbosteps by Fausto Murillo; la propuesta que busca resolver el mayor problema del fitness

Contacto

Emisor: Fausto Murillo

Contacto: Fausto Murillo

Número de contacto: +34 675 41 12 98