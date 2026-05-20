Turbosteps by Fausto Murillo ya está disponible en España; así evoluciona el fitness online - Fausto Murillo

(Información remitida por la empresa firmante)

Después de 13 años entrenando a millones, el referente del fitness online lanza una plataforma que integra ejercicio, hábitos y bienestar en un solo lugar.

España, 20 de mayo— Después de más de una década entrenando a millones de personas desde casa, Fausto Murillo ha dado un paso que su comunidad llevaba años pidiendo: convertir su método en una experiencia más completa, estructurada y accesible en el día a día.

Así nace Turbosteps by Fausto Murillo, una plataforma digital de bienestar que ya está disponible en España y que busca ir más allá del entrenamiento tradicional. El proyecto surge directamente de una necesidad real: miles de personas que, tras entrenar con sus vídeos, pedían algo más que rutinas.

Las preguntas se repetían constantemente: cómo mantener la constancia, cómo mejorar la alimentación, cómo recuperar la motivación o cómo sostener los resultados en el tiempo. Fue entonces cuando Murillo entendió que el problema no era empezar, sino mantenerse.

Turbosteps responde a esa necesidad con un enfoque integral que combina entrenamientos en vivo y grabados, siendo los primeros uno de sus elementos diferenciales. A través de estas sesiones en directo, los usuarios no solo entrenan, sino que se sienten acompañados, generando una experiencia más cercana y humana frente a otras alternativas digitales.

A esto se suma el componente de comunidad: un entorno donde las personas comparten avances, se motivan entre sí y refuerzan el hábito de forma colectiva. La plataforma integra además orientación en alimentación y espacios enfocados en la salud mental y emocional, entendiendo el bienestar como un proceso completo.

La propuesta está diseñada para poder realizarse desde casa, con el móvil, sin necesidad de equipamiento complejo ni experiencia previa, adaptándose a la realidad de quienes buscan mejorar su calidad de vida de forma práctica.

La plataforma representa una evolución natural de un recorrido que comenzó hace más de 13 años y que hoy reúne a más de 8 millones de personas en YouTube y más de 14 millones en el conjunto de sus redes sociales. Pero, más allá del alcance, el foco sigue siendo el mismo: acompañar a personas reales en procesos reales.

En esta nueva etapa, el proyecto también ha reforzado su base tecnológica mediante una alianza con la empresa estadounidense Teravision Technologies, que cuenta con más de 250 desarrolladores y más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales. La compañía ha trabajado en proyectos para marcas internacionales como Amazon, McDonald’s o Disney, aportando una infraestructura sólida que respalda la evolución de la plataforma.

A diferencia de otras soluciones digitales, Turbosteps no busca ofrecer resultados rápidos, sino sostenibles. La propuesta se basa en la constancia, el acompañamiento y la construcción de hábitos a largo plazo, entendiendo el bienestar como un equilibrio entre cuerpo, mente y estilo de vida.

El lanzamiento de la plataforma marca el inicio de una nueva etapa en el fitness digital, donde la tecnología se pone al servicio de las personas. Un espacio donde entrenar no es solo una actividad puntual, sino parte de un proceso más amplio de transformación personal.

Con su llegada a España, Turbosteps by Fausto Murillo se posiciona como una alternativa accesible para quienes buscan mejorar su calidad de vida sin depender de modelos rígidos o entornos que no se adaptan a su realidad.

Más que una aplicación, el proyecto representa la evolución de una comunidad que, durante años, ha demostrado que el cambio no empieza siendo perfecto… sino siendo constante.

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Emisor: Turbosteps- Fausto Murillo

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