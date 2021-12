Turing alcanza el estatus de unicornio tras la serie D (2)

Turing is the Intelligent Talent Cloud.

-Turing alcanza el estatus de unicornio tras la serie D, lo que hace que el total recaudado supere los 140 millones de dólares

Turing, la empresa de la nube de talento inteligente, supera los 1.000 millones de dólares de valoración

PALO ALTO, California, 20 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Turing, la principal nube de talento inteligente del mundo, ha anunciado hoy que ha alcanzado el estatus de unicornio tras recaudar 87 millones de dólares con una valoración de unos 1.100 millones de dólares. La financiación de serie D ha sido liderada por WestBridge Capital con la participación de Foundation Capital, junto con el nuevo inversor StepStone Group.

WestBridge Capital es un fondo de 7.000 millones de dólares con gran experiencia en SaaS y servicios de TI y ha invertido en empresas de servicios de TI globales como Cognizant Technology Solutions y Global Logic. Foundation Capital, con 4.000 millones de dólares bajo gestión, ha invertido en empresas como Netflix, Uber y Solana. StepStone Group es un fondo de capital de crecimiento de 22.000 millones de dólares con inversiones en nubes de talento líderes como WorkRise (RigUp) y Trusted Health.

Otros inversores en la ronda son AltaIR Capital, HR Tech Investments LLC (una filial de Indeed), Brainstorm Ventures, Frontier Ventures, Modern Venture Partners y Plug and Play Scale Fund. La ronda unicornio eleva el capital total recaudado por Turing a más de 140 millones de dólares. Esta ronda tuvo una gran sobresuscripción; desde entonces, Turing ha abierto un SAFE con un tope de valoración de 4.000 millones de dólares que también está sobresuscrito.

Turing ha multiplicado por más de 9 su grupo de desarrolladores en los últimos 12 meses después de recaudar su Serie B en diciembre de 2020, añadiendo clientes de marca como Johnson & Johnson, Coinbase, Rivian, Dell, Disney, Plume y VillageMD. Con más de un millón de desarrolladores de 140 países, el crecimiento exponencial de Turing ha ayudado a otorgar a la compañía el número uno en la categoría B2B altamente competitiva para la lista de las 50 Startups más prometedoras de The Information en 2021.

"Nuestra misión es liberar el potencial humano sin explotar del mundo", ha dicho Jonathan Siddharth, fundador y consejero delegado de Turing. "Ahora vivimos en un mundo remoto, y todas las empresas están en una carrera para cosechar los beneficios del talento de ingeniería global. El futuro son los equipos globales distribuidos a distancia".

Las razones son obvias. Las empresas pueden acceder a una reserva planetaria de ingenieros y a cientos de miles de desarrolladores del calibre de Silicon Valley sin explotar. La inspiración para Turing les llegó a los repetidos emprendedores Jonathan Siddharth y Vijay Krishnan a partir de su experiencia de escalar su primera empresa emergente Rover, que también se construyó de forma remota y fue adquirida con éxito en 2017.

"El crecimiento de Turing ha sido nada menos que fenomenal", dijo Sumir Chadha, director general de WestBridge Capital. "En las últimas dos décadas, hemos invertido y hemos sido testigos de la creación de empresas masivas en el desarrollo offshore en todo el mundo. Turing es pionera en la nueva era de este tipo de empresas con el aprendizaje automático y la automatización en el centro".

Sin embargo, la deslocalización es difícil. Las soluciones heredadas sencillamente no están construidas para un mundo remoto. Un proceso de contratación tradicional lleva meses, y los responsables de ingeniería dedican hasta un 40% de su tiempo a la contratación. Las opciones típicas son las empresas de servicios de TI, las agencias de empleo o los mercados de contratación que se abastecen manualmente de grupos locales sin una investigación especializada para los ingenieros. Esto conlleva largos plazos para cubrir los puestos y hace que las empresas sean incapaces de atraer a los mejores talentos.

La Nube de Talento Inteligente de Turing resuelve este problema de talento tecnológico multimillonario combinando el alcance planetario y la IA para ofrecer ingenieros ideales facturados por mes. Su software busca talentos examinados en todo el planeta, optimiza el emparejamiento a través de la IA, elimina la complejidad del cumplimiento y la incorporación, y facilita la colaboración entre gestores y desarrolladores.

Esto elimina la necesidad de que el equipo de ingenieros de un cliente realice entrevistas, ahorrando más de 50 horas de tiempo de entrevistas de ingeniería por contratación con una tasa de éxito del 97%. En efecto, Turing ayuda a las empresas a crear el equipo de ingeniería de sus sueños en la nube con la misma facilidad con la que se crean los servidores en Amazon AWS.

"La ambiciosa visión de Turing de ofrecer fantásticas oportunidades a los desarrolladores de todo el mundo es inspiradora", dijo John Avirett, socio de StepStone Group. "La Nube de Talento Inteligente es realmente una forma notable de democratizar el acceso y hacer conexiones duraderas más allá de firmar el contrato; están cultivando el proceso en la planificación de la carrera a largo plazo para el individuo y las empresas que los utilizan".

En la actualidad, la empresa admite 15 tipos de trabajo diferentes y más de 100 tecnologías distintas. Su avanzado motor de selección crea un perfil profundo y dinámico para cada desarrollador. La inteligencia de concordancia profunda encuentra al mejor ingeniero para cada función, y le muestra por qué. Después de la coincidencia, Turing hace que el desarrollo remoto sea fácil, conforme y seguro. La empresa remota se encarga de los recursos humanos globales, las nóminas, el apoyo a los desarrolladores y la aplicación de los protocolos de seguridad de cada cliente.

"Turing está produciendo cada pata de una industria masiva y ha cambiado para siempre su imagen y su percepción de cara al futuro", dijo Ashu Garg de Foundation Capital, quien lideró la ronda de semillas en Turing en 2020 y ha participado en cada ronda desde entonces.

"La forma de trabajar ha cambiado fundamentalmente. Con el cambio del mundo hacia el trabajo remoto y la nube de talento, estamos entrando en una era dorada para la industria tecnológica. Ahora se puede trabajar en Silicon Valley sin necesidad de vivir en Silicon Valley. El talento es universal. Ahora, la oportunidad también lo es", dijo Siddharth.

Turing es la Nube de Talento Inteligente, una plataforma de IA automatizada que permite a las empresas "pulsar un botón" para investigar, contratar y gestionar desarrolladores de software remotos en todo el mundo. Con más de 1 millón de desarrolladores la plataforma de más de 140 países, Turing le permite crear su equipo de ingeniería de ensueño en la nube.

