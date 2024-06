El Turismo Activo y el Ecoturismo canario confirman su crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

El subsector ya genera en torno a 3.400 empleos directos en el último año, de los cuales el 80% son estables. Esto se expuso en las IX Jornadas Profesionales de Turismo Activo y Ecoturismo, organizadas por Activa Canarias

Islas Canarias, 20 de junio de 2024.- Nuevo éxito de contenido y público de las Jornadas Anuales de Turismo Activo y Ecoturismo de Canarias. Más de un centenar de personas abarrotaron la Sala Tamadaba de INFECAR, confirmando otra edición más de buena afluencia en esta cita anual. Profesionales del turismo, del sector hotelero, empresas de Turismo Activo y Ecoturismo, personas relacionadas con el deporte y el montañismo, docentes en formaciones profesionales relacionadas o personal de las administraciones públicas, dieron lustre y calidad a la novena edición de las Jornadas.



El presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, ofreció datos que jalonan al subsector turístico. Hablamos de casi 1.000 empresas que generan en torno a 3.400 empleos directos, de los cuales el 80% son estables. Las empresas se empiezan a consolidar, porque el 80% tiene más de cinco años de antigüedad. La facturación se elevó a más de 124 millones de euros, con una media de más de 130.000 euros por empresa.



"Somos cada vez más importantes en el panorama turístico canario y seremos claves en el nuevo modelo turístico. Pero para seguir creciendo necesitamos avanzar y que las administraciones estén de nuestro lado para prestigiar el consolidado destino turístico canario. El cambio va a llegar, pero lo importante es que estemos preparados", concluyó Echevarría. Añadió que "hablamos de un sector en auge, cuyo techo de desarrollo todavía no se conoce".



Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, habló de "la puesta en marcha del mayor cambio de modelo económico y social para la isla, y no es un discurso para acallar la demanda de parte de la población, sino la apuesta común por una isla donde no queremos llegada de visitantes de manera ilimitada, sino el más y mejor modelo de vida para nuestra población y para nuestras próximas generaciones". Morales añadió que "en ese itinerario, el turismo activo, respetuoso con el medio natural, con los valores naturales y culturales que identifican a un territorio y a su gente, es clave para entender la orientación de una propuesta sostenible e integradora".



José Manuel Sanabria Díaz, Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, afirmó que "el turismo activo es un valor que tenemos en Canarias por las propias peculiaridades de las islas, no solamente como generador de experiencias, que es uno de los atractivos más importantes como destino turístico, sino además porque va a generar nuevas oportunidades de empleo". Agregó que "el turismo activo ya tiene en torno a 12.000 empleos directos e indirectos en Canarias y con la reforma del Decreto que estamos haciendo para mejorar la formación y la empleabilidad estamos viendo que podemos generar 2.000 puestos de trabajo más. Esto es importantísimo para la incorporación de nuevos perfiles y para el incremento de valor de un sector tan importante como es el turismo activo". Sanabria animó a la participación en la consulta pública de modificación del Decreto de Turismo activo, que estará hasta el próximo 25 de junio en la página de transparencia del Gobierno de Canarias.



La accesibilidad turística ocupó la primera parte del evento. Recientemente, Activa Canarias, en colaboración con la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias, ha publicado en su web un mapa de empresas con actividades accesibles y un reportaje para dar difusión a las experiencias accesibles en la naturaleza. En el discurso de apertura de la conversación, Isabel Mena Alonso, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, destacó que "la accesibilidad no es solo movilidad reducida, es mucho más y cada vez será más importante. Además, aparte de la lectura social, ofrece calidad a nuestro destino".



En la segunda mesa, se abordó las vías ferratas como forma de desarrollo del mundo rural. Se expuso el ejemplo de la Vía Ferrata de La Hermida, en Cantabria, como modelo destacable. En las islas, a las Vías Ferratas les falta recorrido. En el caso grancanario, la mayoría de ellas no cuentan con autorización. El técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Rainero Brandon Fernández, aseguró que hay que definir las que pueden mantenerse y las que deben desaparecer, así como los responsables de su mantenimiento.



El consultor turístico y especialista en Turismo Activo, Raúl Temprano Alonso, cerró con un ilustrativo taller sobre la responsabilidad civil y penal en las actividades de Turismo Activo. En él, se hizo referencia a la responsabilidad en la que pueden incurrir las empresas en el desarrollo de su trabajo, así como la atención a las reclamaciones de la clientela.



El sector está actualmente librando una contienda contra la actividad irregular. "Este hecho desmejora la experiencia del turista, atenta contra el destino y establece una especie de ley de la selva. Estamos colaborando con la Policía Canaria, responsable de acreditar la certificación de las empresas de Turismo Activo, en la identificación del intrusismo, a través de un mapa de puntos calientes para que conozcan dónde hacer las inspecciones", declaró Echevarría.







