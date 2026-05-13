El turismo se impulsa en MyT Summit Illes Balears 2026, con deporte e innovación como palancas del cambio

Representación institucional del evento - AnySolution

(Información remitida por la empresa firmante)

El congreso de referencia de turismo celebró su séptima edición hoy en el Hotel Valparaíso Palma

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 2026.- El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo del archipiélago, ha celebrado su séptima edición hoy, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.



Organizado por AnySolution, con la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) como principal institución colaboradora — integrando su colaboración en la promoción y difusión del congreso, así como en las acciones de comunicación dirigidas al sector —, y coorganizado por Turistec, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Ajuntament de Palma. El evento cuenta también con Coca-Cola como patrocinador.



El evento ha tenido lugar en el hotel Valparaíso Palma, manteniendo su formato dinámico en horario de mañana (09:00h a 12:30h), favoreciendo la participación de profesionales y el intercambio de conocimiento en un entorno ágil y de alto nivel.



Sinergias entre el turismo y deporte como modelo de futuro

En esta edición, el MyT Summit Illes Balears ha puesto el foco en las sinergias entre turismo y deporte como palanca para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, saludable, resiliente y competitivo.



El congreso abordó cuestiones clave como la desestacionalización, la generación de actividad económica, la innovación aplicada al turismo, el bienestar y la calidad de vida, alineándose con los principales retos del sector a nivel europeo.



Debates, colaboración y grandes ponentes

La jornada fue inaugurada por:



• Jaime Martínez, alcalde de Palma



• Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca



• Dolores Ordóñez, directora de AnySolution



• Tayrne Butler, CFO y project manager de AnySolution



• Cristina Torres, que actuó como maestra de ceremonias



Tras ello, tuvieron lugar 5 mesas redondas y charlas, bajo los títulos:



• ‘Turismo Deportivo: Crecimiento, Impacto y Futuro’, en la que Michele Pitta, Senior Project Specialist en el Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de ONU Turismo, habló de los datos del turismo relacionado con el deporte a nivel europeo, resaltando el gran valor que aportan los eventos deportivos en la actividad turística.



• ‘Construyendo el turismo de valores’, con Inma de Benito, directora de Turismo y Deporte de la CEOE; Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB); Joan Antoni Ramonell, director general de Deportes del Govern de les Illes Balears; Rubén Sousa, concejal de Turismo de l’ Ajuntament d’Eivissa y Jaume Colombàs, director de Marketing de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), como moderador.



• ‘Entrevista’, en donde María Mayans, coordinadora Illes Balears Palma Futsal, ha preguntado a Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, sobre la relevancia del deporte marítimo en el ecosistema turístico y deportivo de las Islas Baleares.



• ‘Sinergias entre turismo, deporte y salud’, en la que han participado María Durán, directora de Comunicación y Proyectos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM); Mariona Ramis, de Garden Hotel Group; Catalina Servera, gerente del Hospital Juaneda Miramar y Naty Company, CEO de LIFEX MALLORCA y presidenta de AEIEB (Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas). Tomeu Garcíes, director de Economía de Mallorca, fue el moderador de la mesa.



• ‘Turismo, deporte e innovación’, en donde intervineron Corinna Graf, CEO de Puerto Portals; Jaume Monserrat, presidente de TURISTEC; Donatella González, responsable de proyectos Data e Innovación de EONA-X; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía; y Manuel Molina, director de Hosteltur, quien actuó como moderador.



Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, clausuró el evento. Cabe destacar que el foro incluyó también espacios de networking que favorecerán la conexión entre profesionales, empresas e instituciones.



Retos europeos

El MyT Summit Illes Balears se posicionó como un foro alineado con los principales debates europeos en materia de turismo, sostenibilidad, digitalización e innovación, integrando buenas prácticas y experiencias de ámbito nacional e internacional. En esta edición, el congreso estuvo alineado con los principios del apoyo del Pacto Europeo por el Clima (Climate Impact), reforzando así su compromiso con la transición hacia un turismo más sostenible y con acciones concretas en favor del clima, tal y como marcan con los objetivos del Pacto Verde Europeo.



Gracias a su trayectoria, el encuentro también se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico entre el sector público y privado, contribuyendo al posicionamiento de las Islas Baleares como un destino vinculado al conocimiento, la innovación, el deporte y la sostenibilidad.

Contacto

Emisor: MyT Summit Illes Balears

Nombre contacto: Jorge Sánchez

Descripción contacto: AnySolution

Teléfono de contacto: 691682218