El turismo mundial se da cita en FITUR 2026 con más de 160 países representados y 10.000 empresas

México participa como País Socio en una edición que reúne a 967 expositores titulares y registra un crecimiento del 11% en participación internacional.

El Pabellón del Conocimiento, FITUR Experience y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo protagonizan las novedades de una 46ª edición que consolida a FITUR como la feria líder mundial del sector.

MADRID, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Madrid vuelve a situarse en el epicentro del turismo mundial con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), organizada por IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026. En su 46ª edición, se consolida como la plataforma global del sector, reforzando su dimensión internacional y su apuesta por el conocimiento como motor de transformación de la industria.

Las cifras presentadas en rueda de prensa avalan este liderazgo: 9 pabellones, 10.000 empresas representadas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial —10 más que en la pasada edición— y 967 expositores titulares. En total, FITUR 2026 crece un 11% en participación internacional.

FITUR suma 18 nuevos países, principalmente de África y Asia-Pacífico, que incrementan su presencia un 34% y 22% en superficie, respectivamente. Entre los nuevos destinos participantes destacan Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido.

Los datos de FITUR 2026 se alinean con el excelente momento del sector turístico a nivel mundial, que entre enero y septiembre de 2025 superó los 1.100 millones de turistas internacionales, rebasando las cifras de 2019, según ONU Turismo.

El Pabellón del Conocimiento y nuevas propuestas

En este contexto, FITUR 2026 refuerza su papel como gran foro de debate del sector con importantes novedades. Destaca la creación del Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 y abierto durante las jornadas profesionales. Este espacio se concibe como el centro estratégico del pensamiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes de primer nivel.

El Pabellón del Conocimiento albergará más novedades clave, como FITUR Experience, centrada en el turismo de experiencias como una de las dinámicas más transformadoras del sector, y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará los retos de la comunicación turística junto a expertos y representantes del sector público y privado. Asimismo, el área de Travel Technology duplica su superficie y reunirá a más de 190 empresas líderes en innovación.

Impacto económico y previsión de visitantes

La elevada participación apunta a una gran afluencia de visitantes, con previsiones que superan los 150.000 profesionales y cerca de 100.000 asistentes de público durante el fin de semana. FITUR continúa siendo un importante motor económico para Madrid, con un impacto que en la edición anterior alcanzó los 487 millones de euros.

México, País Socio de FITUR 2026

México será el País Socio de FITUR 2026, con un destacado despliegue en la Feria en un contexto de crecimiento turístico del 13,9% entre enero y septiembre de 2025, según Sectur, y con el objetivo de consolidarse como el quinto país más visitados del mundo.

Sostenibilidad, accesibilidad y fin de semana abierto al público

FITUR 2026 volverá a conectar a la industria turística con otras actividades, así como a abordar los retos sectoriales en sus 11 secciones (programa completo aquí):

FITUR habilitará un fast track por la entrada Sur Este para facilitar el acceso profesional y recomienda el uso del transporte público, con un refuerzo del servicio de la Línea 8 del Metro.

Durante el fin de semana, FITUR abrirá sus puertas al viajero con una completa agenda de actividades, talleres y experiencias, consolidándose como la gran fiesta del turismo.

Más información en https://www.ifema.es/fitur

Sobre FITURFITUR, la Feria Internacional de Turismo, es uno de los principales encuentros globales de la industria turística que se celebra en Madrid desde 1981. Cada año reúne a profesionales del sector, empresas, destinos y organismos internacionales para presentar tendencias, innovaciones y oportunidades de negocio. Organizada por IFEMA MADRID, FITUR se ha consolidado como un referente mundial para el impulso y la promoción del turismo.

