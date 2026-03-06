(Información remitida por la empresa firmante)

-Türk Telekom y ZTE completan la primera prueba en vivo de red integrada de banda completa C+L de 1,6 Tbps del mundo, que marca el comienzo de una nueva era de redes 5G totalmente ópticas

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, y Türk Telekom han completado conjuntamente en Estambul la primera prueba de red en vivo integrada de banda completa C+L (12 THz) de 1,6 Tbps. La prueba ha incrementado significativamente la capacidad del sistema, reducido el número de repuestos y permitido la transmisión de servicios de ultraalta velocidad 400GE/800GE, sentando una base sólida para que Turquía desarrolle redes ópticas inteligentes de banda ultraancha, impulsando así la economía digital de Turquía e incluso de Eurasia.

Para abordar la creciente demanda de tráfico de datos, Türk Telekom y ZTE realizaron una prueba transcontinental de tráfico de red en vivo en Estambul, implementando la solución integrada de banda completa C+L de ZTE de 1,6 Tbps. Esta solución permite una conmutación fluida entre las bandas C y L mediante un sistema de gestión unificado, sin necesidad de modificaciones físicas en la red. Aprovechando al máximo la infraestructura de fibra existente, logra un uso eficiente de todo el espectro óptico, creando una arquitectura de red óptica rentable, de alta capacidad y altamente flexible para responder rápidamente al crecimiento del tráfico y satisfacer las futuras demandas de la red de alta velocidad.

La prueba también introdujo un nuevo sistema inteligente de gestión de red, basado en una solución óptica holográfica con capacidades de detección óptica, aprovisionamiento, diagnóstico y optimización, logrando visibilidad, gestión y control totales de la red. A través de funciones inteligentes como mapeo de capacidad de transporte, evaluación del estado de la red, análisis de diagnóstico de fallos y el mismo cable óptico y la misma ruta, permite la gestión completa del ciclo de vida de los recursos de la red, visibilidad en tiempo real de alarmas y datos de rendimiento y prevención proactiva de riesgos potenciales, reduciendo significativamente el tiempo de resolución de fallos y mejorando la eficiencia y estabilidad operativa de la red.

Ebubekir Şahin, consejero delegado de Türk Telekom, comentó: "Esta prueba pionera, realizada con ZTE, representa otro hito en el liderazgo continuo de Türk Telekom en la construcción de la infraestructura de transmisión óptica más avanzada de Turquía. En una prueba realizada en colaboración con ZTE, demostramos que podemos aumentar rápidamente la capacidad en áreas donde se necesita sin tener que reemplazar toda la red, lo que marca un hito mundial. Con esta iniciativa, implementaremos un modelo de infraestructura flexible, económico y sostenible que puede responder rápidamente al aumento del tráfico de datos y satisfacer las necesidades de alta velocidad del futuro".

Ling Zhi, vicepresidente de ZTE, dijo: "Esta primera prueba en vivo de red integrada de banda completa C+L de 1,6 Tbps del mundo con Türk Telekom demuestra cómo las tecnologías de transmisión óptica y gestión de red basadas en IA de ZTE, probadas a nivel mundial, pueden aplicarse con éxito en la infraestructura crítica de Turquía. Al ofrecer mayor capacidad, una arquitectura de hardware simplificada y capacidades operativas autónomas, estamos allanando el camino para las redes ópticas de próxima generación para HI-OTN (Alta Inteligencia y Alto Rendimiento) que aceleran la transformación digital del país".

